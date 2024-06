Europei nuoto 2024 oggi in tv: orari, calendario 18 giugno, streaming

Oggi, martedì 18 giugno, andrà in scena la seconda giornata degli Europei 2024 di nuoto in corsia. Nella piscina dello Sports Centre Milan Gale Muškatirovic di Belgrado (Serbia), il day-2 della rassegna continentale avrà in sé tante gare di un certo interesse, in considerazione di una competizione che risente delle tante assenze.

Spicca, a questo proposito, la decisione della Nazionale italiana di non prendere parte a questa manifestazione. La contemporaneità del Trofeo Settecolli 2024, meeting per la definizione della selezione olimpica, ha portato a disertare l’impegno nelle acque serbe. Si è scelto di privilegiare il programma originario e quindi saranno altri i protagonisti.

Interesse particolare lo avrà quanto saprà fare il rumeno David Popovici. Il primatista europeo dei 100 stile libero sarà al via della gara regina e vorrà subito far capire alla concorrenza il suo valore. Non viene da un periodo super scintillante Popovici e l’ascesa irrefrenabile del cinese Pan Zhanle nelle due vasche dello stile libero l’ha un po’ adombrato.

La seconda giornata degli Europei 2024 di nuoto in corsie di Belgrado (Serbia), di scena presso lo Sports Centre Milan Gale Muškatirovic, non godrà della diretta televisiva e sarà coperto in streaming dal canale eurovisionsport.com. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sessione serale del day-2.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2024

Martedì 18 giugno

Sessione mattutina

9:30 50 farfalla donne

9:38 100 stile libero uomini

10:00 100 rana donne

10:12 200 dorso uomini

10:23 4×100 mista mixed

10:35 800 stile libero uomini

Sessione serale

18:30 200 dorso donne Finale

18:37 50 farfalla uomini Finale

18:42 100 stile libero donne Finale

18:48 100 rana uomini Finale

18:54 100 rana donne semifinale

19:03 100 stile libero uomini semifinale

19:12 50 farfalla donne semifinale

19:19 200 dorso uomini semifinale

19:57 800 stile libero donne Finale

20:10 4×100 mista mixed Finale

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non è prevista copertura televisiva

Diretta streaming: eurovisionsport.com

Diretta testuale: OA Sport (sessione serale)