Nuoto, Razzetti per il tris, Pilato per il riscatto nella quinta giornata del Mondiale di Budapest

Benedetta Pilato per il riscatto, Alberto Razzetti per la conferma, Simone Cerasuolo e Leonardo Deplano per ribadire la loro attitudine nella velocità, Luca de Tullio per ritagliarsi uno spazio importante nel mezzofondo mondiale. La quinta e penultima giornata del Mondiale in vasca corta di Budapest lancia la volata finale per l’Italia del nuoto, che finora, viste le assenze, ha raccolto più o meno quello che ci si poteva attendere alla vigilia e nel finale può prendersi altre soddisfazioni e altri podi.

La giornata inizia però con una gara che non presenta azzurre in vasca, i 400 misti femminili, dove manca all’appello la numero uno italiana, bronzo mondiale a Doha, Sara Franceschi, che sta cercando di risolvere i problemi fisici che l’hanno tormentata nella scorsa annata. Si profila invece un dominio del Canada con Summer McIntosh pronta a scrivere un’altra pagina di storia del nuoto e Mary-Sophie Harvey che cercherà di completare il bis canadese. Non è d’accordo la statunitense Katie Grimes, che proverà a rompere l’egemonia canadese, e potrebbero non esserlo anche le due australiane Tara Kinder e Kayla Hardy. La britannica Abbie Wood e l’irlandese Ellen Walshe rappresentano due outsider di lusso.

C’è Alberto Razzetti, l’uomo dei campionati per l’Italia, al via delle batterie in mattinata e, si spera, della finale nel pomeriggio dei 400 misti. L’azzurro è in grandissima condizione e può giocarsi anche l’oro in una gara che vede in vasca alcuni campioni che hanno mostrato qualche lacuna nelle gare precedenti, a partire da Carson Foster, battuto da Razzetti nei 200 misti, fino ad arrivare all’altro statunitense Trenton Julian, finalista nei 200 farfalla, e al giapponese Daiya Seto, che non è apparso nella migliore condizione nei 200 ma può sempre sfoderare una prova di qualità. Il russo Ilia Borodin, anche lui apparso un po’ lontano dalla sua miglior forma, potrebbe rappresentare un pericolo per l’azzurro.

Saranno Sara Curtis e Silvia Di Pietro le portacolori azzurre nei 50 stile libero. Entrambe hanno la possibilità di centrare la qualificazione in semifinale, mentre la finale appare più complicata come obiettivo ma non impossibile, soprattutto per Curtis se ripetesse le ottime prestazioni dei 50 dorso. Va in scena l’ennesima sfida in casa Usa tra Gretchen Walsh, che si gioca il titolo effimero ma ambito di donna dei campionati con Summer McIntosh, e una Kate Douglass che parte sfavorita ma vuole vendere cara la pelle. Tra le pretendenti al podio ci sono le australiane Alexandra Perkins e Meg Harris, le russe Daria Trofimova e Anna Surkova e la polacca Katarszyna Wasick.

La collaudata coppia di super velocisti azzurra, Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri, va a caccia di gloria nei 50 stile libero uomini. Deplano sta bene, lo ha dimostrato in staffetta e prova a prendersi un posto in finale nella gara che predilige e di cui è stato argento europeo a Roma 2022. Zazzeri ha subito un infortunio serio prima dei Campionati Italiani di Riccione e sta recuperando, ma non può essere al meglio. Detto questo ci proverà con tutte le sue forze a raggiungere l’atto conclusivo di una gara che vede il rappresentante delle Cayman, Jordan Crooks, bronzo nei 100, il favorito numero uno. Tra i pretendenti al trono anche Dylan Carter di Trinidad e Tobago, apparso non brillantissimo finora, il campione del mondo dei 100 Jack Alexy, affiancato dal compagno Chris Guiliano, il francese Maxime Grousset, il russo Egor Konev, il padrone di casa Szebasztian Szabo e l’australiano Isaac Cooper. Con la condizione che si ritrova, anche lo svizzero Noè Ponti potrebbe trovare il modo di inserirsi nella lotta per le posizioni che contano.

Benedetta Pilato va a caccia di un pronto riscatto nella gara che più ama, i 50 rana ma, come nei 100, la concentrazione di campionesse in questa specialità è elevatissima e l’azzurra dovrà superarsi per tornare sul podio. La tarantina ha perso il ritmo strada facendo nei 100 e cercherà di rifarsi nella sua gara prediletta. LKa favorita è sempre lei e non potrebbe essere diversamente: la cinese Tang che ha sfiorato a più riprese il record mondiale dei 100 e proverà a farlo anche nel 50. C’è la russa Chikunova, non al meglio, ci sono le due generazioni di Lilly King e della estone Eneli Jefimova e c’è l’indecifrabiloe Ruta Meylutite che è uscita in semifinale nei 100 ma che potrebbe essere grande protagonista nei 50 così come la bielorussa Zamushka.

Nei 50 rana maschili vanno a caccia della finale i due italiani, Simone Cerasuolo che è apparso non vicinissimo alla splendida condizione palesata a Riccione ma che si può trasformare nella distanza che predilige, il 50 rana. Per Ludovico Viberti non riveste altrettanta importanza il 50 ma l’azzurro c’è e chissà che non si faccia un altro regalo. Il favorito è il cinese Qin Hayiang ma qui il bielorusso Ilya Shymanovich, primatista mondiale, che pure non è in gran forma, potrebbe impensierirlo. Da tenere d’occhio anche l’olandese Caspar Corbeau, il turco Emre Sakci e il russo Kirill Prigoda, nuovamente sul podio nei 100.

C’è Luca De Tullio a caccia di un risultato di prestigio nella serie veloce che si disputa al pomeriggio degli 800 stile libero. Gara incerta dove anche dalle serie del mattino potrebbero esserci inserimenti importanti come ad esempio Sven Schwarz e Damien Joly, oppure l’australiano Elijah Winnington, campione dei 400. In chiusura la 4×100 mista mista, gara olimpica ma non in corta. Qualche buco in casa Italia c’è ma gli azzurri proveranno a portare a casa un risultato di prestigio.

