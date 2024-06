Europei nuoto 2024 oggi in tv: orari, calendario 17 giugno, streaming

Lo Sports Centre Milan Gale Muskatirovic diventa il centro del nuoto continentale. Si comincia con gli Europei di nuoto in corsia, una competizione che, a causa della vicinanza delle Olimpiadi, vedrà tutt’altro che un parterre stellare in acqua. Tra le assenti c’è l’Italia, che si concentrerà sul Settecolli per strappare gli ultimi pass olimpici.

Verranno assegnati già i primi tre titoli in giornata. In chiusura, dopo le 19.00, saranno le 4×200 stile libero a darsi battaglia, mentre alle 18.46 verrà assegnato l’oro nei 400 misti, quel titolo che due anni fa fu di Alberto Razzetti avanti all’ungherese David Verraszto e all’altro azzurro Pier Andrea Matteazzi.

La diretta televisiva degli Europei di nuoto non è al momento prevista sugli schermi della Rai, a meno di cambi dell’ultim’ora. Le gare saranno dunque visibili, almeno per il momento, soltanto in streaming su Eurovision. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE dell’evento.

EUROPEI DI NUOTO, IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA (17 GIUGNO)

Mattina – batterie

9.30 400 misti uomini

9.42 100 stile libero donne

9.55 50 farfalla uomini

10.07 200 dorso donne

10.19 100 rana uomini

10.33 4×200 stile libero donne

10.43 4×200 stile libero uomini

11.03 800 donne

Pomeriggio – semifinali e finali

18.30 semifinali 50 farfalla uomini

18.37 Semifinali 100 stile libero donne

18.46 Finale 400 misti uomini

18.55 Semifinali 200 dorso donne

19.05 Semifinali 100 rana uomini

19.21 Finale 4×200 stile libero donne

19.34 Finale 4×200 stile libero uomini

