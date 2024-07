LIVE Nuoto, Europei juniores 2024 in DIRETTA: pioggia di medaglie per l’Italia che domina il medagliere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.09 La nostra diretta live testuale termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con il riepilogo di queste ultime finali su OA Sport.

19.08 Gli azzurri dominano il medagliere con un totale di 13 ori, 9 argenti e tre bronzi davanti a Ungheria (4-3-4) e Turchia (4-3-3), poi Romania, Lituania, Spagna e Regno Unito.

19.06 Sono dunque otto le medaglie conquistate dall’Italia in questa ultima giornata, gli ori di Daniele del Signore, Alessandro Ragaini e delle staffette miste 4×100 maschili e femminili, gli argenti di Daniele Momoni e Lucrezia Domina e i bronzi di Giulia Pascareanu e Carlos D’Ambrosio.

19.04 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Arriva l’ennesimo oro per gli azzurri che chiudono nel migliore dei modi uno spaziale europeo juniores, 3’37″13 il tempo dell’Italia che precede Spagna (3’38″09) e Regno Unito (3’38″37).

18.57 Queste le altre forze in acqua: Polonia, Ucraina, Regno Unito, Germania, Spagna, Francia, Croazia.

18.56 L’Europeo si chiuderà con la 4×100 mista maschile, l’Italia schiera Daniele del Signore, Lorenzo Fuschini, Daniele Momoni e Carlos D’Ambrosio.

18.54 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAA!!!!!! Le azzurre chiudono in 4’04″48 e si impongono davanti a Francia (4’05″46) e Danimarca (4’05″85).

18.47 Si parte con il femminile dove l’Italia schiera Benedetta Boscaro, Irene Mati, Caterina Santambrogio e Sara Curtis, le azzurre se la vedranno con Germania, Regno Unito, Danimarca, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Romania.

18.46 Arriva dunque l’oro numero 11 per una magnifica spedizione azzurra dominante nel medagliere, ora le staffette 4×100 miste chiuderanno il programma.

18.44 OROOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAA!!!!!! Alessandro Ragaini trionfa in 3’47″96 davanti al turco Isik (3’48″53) e al tedesco Liebmann (3’49″32). Filippo Bertoni è sesto in 3’54″05.

18.36 Tocca ai 400 stile al maschile, ultima gara individuale prima delle staffette che chiuderanno il programma: Liebmann, Reinke (Germania), Badea, Nagy (Romania), Tuncelli, Isik (Turchia), Ragaini, Bertoni (Italia).

18.34 ARGENTO ITALIA! Lucrezia Domina è seconda in 4’11″01 dietro all’ungherese Minna Abraham (4’09″85). Bronzo Belgio con Sarah Dumont (4’11″48). Emma Vittoria Giannelli è quarta in 4’11″85.

18.30 Partono i 400 stile femminili.

18.19 Si ripartirà tra una decina di minuti dopo l’ultima pausa per le premiazioni.

18.18 Queste le avversarie delle azzurre: Abraham (Ungheria), Ploger (Germania), Draconescu (Romania), Dumont (Belgio), Vasilaki (Grecia), Blockside (Regno Unito).

18.17 Si prosegue con i 400 stile femminili dove saranno in acqua le azzurre Lucrezia Domina ed Emma Vittoria Giannelli.

18.16 Arriva dunque la quarta medaglia per l’Italia in questa ultima giornata dopo l’oro di Daniele del Signore e i bronzi di Giulia Pascareanu e Carlos D’Ambrosio.

18.15 ARGENTO ITALIA! Daniele Momoni è secondo in 23″54 dietro allo spagnolo Teo del Riego Torres (23″44). Bronzo Austria con Lukas Edl che chiude in 23″62.

18.10 E’ il momento dei 100 farfalla maschili: Akkoyun (Turchia), Philipps (Francia), Momoni (Italia), Riego Torres (Spagna), Edl (Austria), Miknic (Croazia), Dumesnil (Francia), Antal (Ungheria).

18.08 Martine Damborg (Danimarca) e Jana Pavalic (Croazia) toccano entrambe a 26″21. Bronzo Germania con Anna Maria Borstler (26″44).

18.05 Al via i 50 farfalla femminili.

17.55 La gara scatterà tra una decina di minuti dopo la pausa per le cerimonie di premiazioni.

17.50 Si proseguirà con i 50 farfalla femminili, ultima finale del programma senza azzurri al via.

17.48 Vince il greco Evangelos Efraim Ntoumas in 1’00″80.

17.45 Al via i 100 rana dove non saranno presenti azzurri in gara.

17.42 BRONZO ITALIA! Carlos D’Ambrosio è terzo in 48″99 dietro a al lituano Juska (48″74) e al croato Nenadic (48″80). Lorenzo Ballarati chiude quarto in 49″11.

17.39 Al via i 100 stile libero maschili.

17.36 Si ripartirà tra circa tre minuti.

17.33 Questi gli avversari dell’azzurri: Juska (Lituania), Hoek le Guenedal (Spagna), Cvetkov (Serbia), Nenadic (Croazia), Sheperd (Regno Unito), Raje (Germania).

17.30 100 stile che per l’Italia vedranno in acqua Carlos D’Ambrosio e Lorenzo Ballarati.

17.27 Ora un piccolo break per le premiazioni poi si ripartirà con i 100 stile libero.

17.24 Oro all’Estonia con Jefimova che si impone in 1’06″12 davanti alla lituana Plytnykaite (1’07″91), bronzo alla britannica Taylor (1’08″59).

17.22 L’azzurra se la vedrà con: Taylor (Regno Unito), Ruiz Sanchez, Pineda Lopez (Spagna), Jefimova (Estonia), Plytnykaite (Lituania), Schneider (Germania), Carter (Regno Unito).

17.21 E’ il momento dei 100 rana femminili dove l’Italia schiera Irene Mati.

17.18 OROOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAA!!!!!! Daniele del Signore si impone in 54″68 davanti all’irlandese Shortt (54″74) e al ceco Krischke (55″18). Arriva dunque il decimo oro per la spedizione azzurra.

17.16 Questi i loro avversari: Goldin (Israele), Costatntinescu (Romania), Krischke (Repubblica Ceca), Shortt (Irlanda), Fadda-Sauvageot (Francia), Mork (Norvegia).

17.14 Al via i 100 dorso maschili, ci sono gli azzurri Davide Lazzari e Daniele del Signore.

17.11 Vince la romena Silisteanu in 1’00″72 davanti all’ungherese Komoroczy (1’01″39) e alla spagnola Tonrath Nollgen (1’01″49), Benedetta Boscaro è ottava in 1’02″61.

17.08 Queste le avversarie dell’azzurra: Pyrili (Grecia), Tonrath Nollgen, Costa de Vincente (Spagna), Komoroczy (Ungheria), Silisteanu (Romania), Kinsman (Regno Unito), Lechevalier (Francia).

17.07 Si prosegue con i 100 dorso dove in acqua per l’Italia ci sarà Benedetta Boscaro.

17.05 BRONZO ITALIA! Giulia Pascareanu è terza in 2’16″32 dietro alla spagnola Cabanes Garzas (2’13″25) e alla britannica Cooper (2’14″27).

17.00 Si parte con i 200 misti femminili, al via le azzurre Giulia Pascareanu e Giada Alzetta, queste le loro avversarie: Benkler, Roth (Germania), Cooper, Robinson (Regno Unito), Cabanes Garzas (Spagna), Davison (Irlanda).

16.50 Il programma di questa giornata finale scatterà alle 17 italiane (le 18 locali).

16.40 Al centro sportivo ‘Lazdynai’ si assegnano le ultime medaglie di una manifestazione che ha visto l’Italia come assoluta protagonista.

16.30 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i all’ultima giornata degli Europei juniores di nuoto, in programma a Vilnius.

