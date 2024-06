Europei calcio 2024 oggi in tv: orari, calendario 24 giugno, streaming

Oggi, lunedì 24 giugno, conosceremo le sorti del Gruppo B della fase finale degli Europei 2024 di calcio in Germania. Sarà il giorno dell’Italia di Luciano Spalletti che affronterà la Croazia per qualificarsi alla seconda fare e contemporaneamente l’Albania affronterà la Spagna, già qualificata per gli ottavi di finale e nella posizione di far rifiatare qualche titolare.

La Nazionale andrà a caccia di un riscatto dopo il brutto ko contro le Furie Rosse. Al di là della sconfitta di misura, quello che ha deluso è stata la prestazione degli azzurri. Una grande differenza tecnica è emersa contro gli iberici, ma nello stesso tempo anche sul piano dell’atteggiamento in campo c’è stato un passo indietro rispetto alla sfida dell’esordio vinta contro l’Albania.

Spalletti, quindi, spera di avere una reazione positiva che possa consentire alla squadra di imporsi contro i croati e di non stare a fare troppi calcoli sulle possibili combinazioni per passare il turno. Gli albanesi, dal loro punto di vista, dovranno pensare al risultato pieno sperando che il livello di concentrazione degli spagnoli non sia massimale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi (lunedì 24 giugno) agli Europei 2024 di calcio. La sfida tra Italia e Croazia sarà trasmessa in tv su Rai 1 HD; Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252, mentre Albania vs Spagna su Sky Sport 253. Entrambe saranno trasmesse in streaming su SkyGo e su NOW e il match degli azzurri solo su RaiPlay. Da ricordare che ci sarà la Diretta Gol Europei su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251.

EUROPEI CALCIO 2024 OGGI IN TV

Lunedì 24 giugno

