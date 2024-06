Europei calcio 2024 oggi in tv: orari, calendario 19 giugno, streaming

Oggi mercoledì 19 giugno si giocano tre partite agli Europei 2024 di calcio, incomincia la seconda giornata della fase a gironi con in campo tutto il gruppo A e parte del gruppo B. Ad aprire le danze alle ore 15.00 sarà il confronto tra Croazia e Albania: i biancorossi, reduci dalla netta sconfitta contro la Spagna, partiranno con i favori del pronostico contro l’Aquila bifronte, battuta all’esordio dall’Italia, che osserverà con attenzione questa sfida in ottica passaggio del turno.

Alle ore 18.00 toccherà alla Germania, che di fronte al proprio pubblico incrocerà l’Ungheria: dopo il nitido successo sulla Scozia, i padroni di casa se la dovranno vedere con gli ostici magiari, che invece proveranno a rialzarsi dopo il ko rimediato contro la Svizzera. Alle ore 21.00 saranno proprio gli elvetici a cercare il bis contro la Scozia, in un incontro probabilmente decisivo per l’ammissione agli ottavi di finale della rassegna continentale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi (mercoledì 19 giugno) agli Europei 2024 di calcio. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in diretta streaming su Sky Go e NOW; la partita serale sarà visibile anche in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play.

