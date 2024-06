Europei atletica 2024 oggi in tv: orari, calendario 12 giugno, streaming, italiani in gara

Oggi mercoledì 12 giugno va in scena la sesta e ultima giornata degli Europei 2024 di atletica: a Roma si conclude la rassegna continentale che ci ha tenuto compagnia per una settimana, l’Italia vuole chiudere in bellezza di fronte al proprio pubblico: dopo aver già conquistato dieci ori, ci sarà da rimpinguare il bottino e festeggia la vittoria del medagliere per la prima volta nella storia. Grande attesa per diversi azzurri, che vogliono lasciare un bel ricordo agli appassionati.

Riflettori puntati sulle staffette: la 4×100 di Marcell Jacobs punta al titolo senza mezzi termini, la 4×400 maschile di Luca Sito e Alessandro Sibilio ha i mezzi per togliersi delle soddisfazioni, la 4×400 femminile è compatta e può stupire. Dita incrociate per Larissa Iapichino, che inseguirà il podio nel salto in lungo. Da non perdere la finale dei 1500 metri con Pietro Arese, Osama Meslek e Federico Riva. Spettacolo imperdibile nell’asta con lo svedese Armand Duplantis, pronto a dare la caccia al record del mondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara di oggi (mercoledì 12 giugno) agli Europei 2024 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (RaiSportHD dalle 20.10 alle 21.00 e a seguire su Rai 2), gratis e in chiaro; in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA OGGI

Mercoledì 12 giugno

20.12 10000 metri (maschile), Serie B

20.20 Salto con l’asta (maschile), finale

20.28 Tiro del giavellotto (maschile), finale

20.54 Salto in lungo (femminile), finale

21.05 4×400 (femminile), finale

21.17 4×400 (maschile), finale

21.28 800 metri (femminile), finale

21.44 10000 metri (maschile), finale

22.26 1500 metri (maschile), finale

22.40 4×100 (femminile), finale

22.50 4×100 (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 21.00 alle 23.00, gratis e in chiaro; RaiSportHD dalle 20.00 alle 21.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati; Sky Sport Arena (canale 204) per seguire solo la gara di salto in lungo.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA

Mercoledì 12 giugno

20.12 10.000 metri (maschile), Serie B: Guerra, Ouhda, Ursano

20.54 Salto in lungo (femminile), finale: Iapichino

21.05 4×400 (femminile), finale: Italia (la formazione verrà comunicata in mattinata)

21.17 4×400 (maschile), finale: Italia (la formazione verrà comunicata in mattinata)

22.26 1500 metri (maschile), finale: Arese, Meslek, F. Riva

22.50 4×100 (maschile), finale: Italia (la formazione verrà comunicata in mattinata)