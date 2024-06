Equitazione: Olivier Philippaerts vince il Global Champions Tour di Stoccolma

Olivier Philippaerts lascia il segno nella 9a tappa del Global Champions Tour 2024. Il belga, classe 1993, si è imposto sul percorso svedese di salto ostacoli al termine di una gara assai intensa.

Con il crono di 45.76, al jump off, dopo un primo round concluso con percorso netto insieme ad altri 9 fra cavalieri e amazzoni, il nativo di Genk (in sella a H&M Miro) ha regolato tutta la concorrenza precedendo sul podio la svedese Wilma Hellström (montante Cicci Bjn), seconda col tempo di 46.16) e uno degli altri belgi partecipati alla gara, ossia Jerome Guery, terzo a 46.93 (su Quel Homme de Hus).

Non vi erano italiani in concorso, in una startlist che prevedeva 35 binomi al via. La classifica generale del Global Champions Tour 2024 vede momentaneamente in testa l’austriaco Max Khuner con 171 punti, davanti al danese Andreas Schou (165) e allo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar (162).

Prossima tappa in calendario, la decima, quella del Principato di Monaco: dal 4 al 6 luglio, prima dello stop del concorso equestre di salto ostacoli per le Olimpiadi di Parigi 2024.