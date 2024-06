Equitazione, Champions Tour Parigi 2024: Jeanne Sadran vince in casa, Eduardo Alvarez Aznar resta in vetta alla generale

Va in archivio a Parigi l’ottava tappa, la terza consecutiva in Francia, del Global Champions Tour 2024 di salto ostacoli dell’equitazione: a trionfare è la padrona di casa transalpina Jeanne Sadran su Dexter de Kerglenn, autrice dell‘unico doppio netto nel tempo.

Al jump-off incappano in 4 penalità, invece, gli altri tre binomi capaci di chiudere il percorso base senza penalità: secondo lo statunitense Kent Farrington su Myla in 42.51, terzo il norvegese Johan-Sebastian Gulliksen su Equine America Harwich VDL in 42.67, quarto l’altro statunitense Spencer Smith su Keeneland in 44.34.

Non c’erano italiani in gara quest’oggi. In classifica generale guida sempre l’iberico Eduardo Alvarez Aznar a quota 162 punti, davanti al tedesco Christian Kukuk, secondo con 148, ed all’austriaco Max Kühner, terzo a quota 144. Il migliore degli italiani è Emanuele Gaudiano, 46° con 51 punti.