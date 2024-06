Dove vedere in tv Italia-Francia, Nations League volley 2024: orario quarti, programma, streaming

Venerdì 28 giugno (ore 18.00) l’Italia affronterà la Francia nei quarti di finale della Nations League 2024 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Lodz (Polonia) per incominciare la fase a eliminazione diretta del prestigioso torneo internazionale itinerante: la terza classificata della fase preliminare incrocerà la sesta forza del torneo. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato tra i Campioni del Mondo e i Campioni Olimpici.

Il CT Fefé De Giorgi ha però scelto di non chiamare in causa i suoi titolari designati: Simone Giannelli, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Yuri Romanò, Gianluca Galassi, Roberto Russo, Fabio Balaso resteranno a Cavalese per riprendere la preparazione verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Si farà dunque affidamento sulle seconde linee viste l’ultima settimana a Lubiana come Alessandro Bovolenta, Mattia Bottolo, Luca Porro, Riccardo Sbertoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Francia, quarto di finale della Nations League 2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Venerdì 28 giugno

Ore 17.00 Italia vs Francia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.