Cricket, qualificazioni Coppa del Mondo T20 2026: l’Italia soffre ma batte anche la Francia

Prosegue a Roma il primo torneo di qualificazione alla Coppa del Mondo T20 2026 di cricket: dieci Nazioni europee sono state divise in due gironi da cinque e le due vincitrici poi si sfideranno per avere accesso al girone finale continentale, che darà a due squadre l’accesso alla rassegna iridata prevista tra due anni in India e Sri Lanka.

Dopo il successo sul Lussemburgo all’esordio, nella seconda giornata l’Italia ha sofferto a lungo, ma alla fine ha battuto la Francia, imponendosi per 5 wickets con lo score di 118/5 (18.2)-116. Gli azzurri hanno disputato un buon innings in difesa, lasciando la Francia alla media di 5.8 rpo, ma poi hanno faticato nell’innings d’attacco, salvo cavarsi d’impaccio nella parte finale del confronto e chiudere i conti dopo 18.2 overs dei 20 previsti.

LA FORMULA DEL TORNEO

L’Italia è inserita nel Gruppo A con Francia, Isola di Man, Lussemburgo e Turchia, mentre nel Gruppo B si affrontano Austria, Ungheria, Israele, Portogallo e Romania. La prima classificata di ciascun girone giocherà la finale e solo la vincitrice avrà accesso alla fase successiva.

CALENDARIO E RISULTATI DELL’ITALIA

09 giugno, ore 10:15 Italia-Lussemburgo 166/7-89/9 (L’Italia vince per 77 runs)

10 giugno, ore 15:15 Italia-Francia 118/5 (18.2)-116 (L’Italia vince per 5 wickets)

12 giugno, ore 10:15 Italia-Isola di Man (Roma Cricket Ground)

13 giugno, ore 15:15 Italia-Turchia (Simar Cricket Ground)

La finale si giocherà il 16 giugno alle 15.15 sul Roma Cricket Ground