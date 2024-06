Cricket, qualificazioni Coppa del Mondo T20 2026: l’Italia regola il Lussemburgo all’esordio

E’ scattato oggi a Roma il primo torneo di qualificazione alla Coppa del Mondo T20 2026 di cricket: dieci Nazioni europee sono state divise in due gironi da cinque e le due vincitrici poi si sfideranno per disputare le finali continentali, che daranno l’accesso alla rassegna iridata prevista in India e Sri Lanka.

L’Italia è inserita nel Gruppo A con Francia, Isola di Man, Lussemburgo e Turchia, mentre nel Gruppo B si affronteranno Austria, Ungheria, Israele, Portogallo e Romania. La prima classificata di ciascun girone giocherà la finale e solo la vincitrice avrà accesso alla fase successiva.

Nella prima giornata l’Italia ha disposto facilmente del Lussemburgo, imponendosi per 77 runs con lo score di 166/7-89/9. Gli azzurri hanno giocato un buon innings d’attacco, con la media di 8.3 rpo, anche grazie alle prestazioni in battuta di Joe Burns, migliore in campo ed autore di 58 runs, Harry Manenti, con 30 runs, e Justin Mosca, a quota 28.

A seguire gli azzurri hanno disputato un ottimo innings in difesa, in virtù delle performance di capitan Gareth Berg, autore di 3 eliminazioni, e, nuovamente, di Harry Manenti e Thomas Draca, quest’ultimo al suo debutto in Nazionale, a quota 2 eliminati ciascuno, lasciando gli avversari a 4.45 rpo e sfiorando la chiusura anticipata del match, avendo fatto cadere 9 wickets, ma conducendo in porto la gara in maniera molto tranquilla.

CALENDARIO E RISULTATI DELL’ITALIA

09 giugno, ore 10:15 Italia-Lussemburgo 166/7-89/9 (L’Italia vince per 77 runs)

10 giugno, ore 15:15 Italia-Francia (Simar Cricket Ground)

12 giugno, ore 10:15 Italia-Isola di Man (Roma Cricket Ground)

13 giugno, ore 15:15 Italia-Turchia (Simar Cricket Ground)

La finale si giocherà il 16 giugno alle 15.15 sul Roma Cricket Ground