Cosa è successo a Leclerc: giro di qualifica sprint nemmeno effettuato in Austria!

Ferrari deludente e in confusione. È questo il responso del primo giorno del week end del GP d’Austria, tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Spielberg, la scuderia del Cavallino Rampante sperava di riemergere dalle sabbie mobili di Barcellona, ma le problematiche legate al bouncing si sono un’altra volta ripresentate.

Nei fatti, nella qualifica della Sprint Race lo spagnolo Carlos Sainz non è andato oltre il quinto tempo, mentre il monegasco Charles Leclerc non è riuscito a compiere alcun giro per un’avaria che si è presentata nel corso della Q3, fase decisiva del time-attack.

COSA È SUCCESSO A LECLERC?

Seguendo una strategia comune a tutte le squadre, ovvero scendere in pista non con così tanto margine rispetto al tempo che stava per scadere nella Q3, Charles è stato costretto ad azionare l’antistallo in pit-lane per il traffico e nei fatti il motore si è ammutolito. Il pilota del Principato ha perso, quindi, quei secondi utili per essere sul circuito e giocarsi le posizioni che contavano.

Tornato in pista, Leclerc ha preso la bandiera a scacchi nell’out-lap. Una situazione “tragicomica” per la Rossa, che segue un trend non certo piacevole per la scuderia di Maranello in un week end che avrebbe dovuto svilupparsi in maniera diversa. Nei fatti, Leclerc dovrà partire decimo e difficilmente potrà essere protagonista nella Sprint Race.