Cosa deve fare Sinner per diventare n.1 del ranking al Roland Garros: piano A e B

Jannik Sinner sta inseguendo ormai da alcuni mesi un nuovo traguardo storico per il tennis italiano, ovvero la prima posizione del ranking ATP. Al Roland Garros 2024 si è presentata finalmente una buona occasione per provare a completare il sorpasso su Novak Djokovic, che deve difendere i 2000 punti della vittoria di un anno fa sulla terra rossa di Parigi.

L’azzurro si trova dunque virtualmente in una situazione di vantaggio, con la consapevolezza di essere padrone del proprio destino a prescindere dal percorso del serbo nel torneo. Sinner, già qualificato per i quarti di finale, avrà infatti la certezza aritmetica di diventare numero 1 del mondo lunedì prossimo nel caso in cui dovesse raggiungere la finale del Roland Garros.

A quel punto anche una eventuale sconfitta nell’ultimo atto contro Djokovic sarebbe ininfluente in tal senso, con l’altoatesino che si prenderebbe la leadership della graduatoria mondiale per soli 65 punti (10.025 a 9960). Il piano A dipende quindi da lui e da nessun altro, mentre per il piano B entrano in gioco i risultati del 37enne fuoriclasse di Belgrado.

Se Sinner dovesse fermarsi in semifinale contro uno tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas, diventerebbe comunque il nuovo numero 1 ATP in caso di mancato trionfo finale di Nole. Jannik avrebbe una chance di effettuare il sorpasso in classifica anche perdendo ai quarti con Grigor Dimitrov, qualora Djokovic uscisse di scena in semifinale (o prima).

SINNER DIVENTA N.1 DEL RANKING AL ROLAND GARROS SE…

– Arriva in finale.

– Esce in semifinale e Djokovic non vince il torneo.

– Esce ai quarti e Djokovic non raggiunge la finale.