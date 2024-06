Ciclismo, Vingegaard e Van Aert al Tour? Il team smorza gli entusiasmi: “50% di chance che ce la facciano”

Il Tour de France 2024, con la Grand Départ che si terrà in Italia, si avvicina sempre di più. La partenza, infatti, avverrà sabato 29 giugno e, di conseguenza, il tempo stringe, soprattutto pensando a due protagonisti molto attesi come Jonas Vingegaard e Wout Van Aert. Il due-volte vincitore della Grande Boucle ed il fuoriclasse belga vogliono assolutamente essere al via di Firenze ma, oggettivamente, le loro situazioni sono ampiamente da monitorare.

Secondo Mathieu Heijboer, responsabile della performance del team Visma | Lease a Bike, gli entusiasmi vanno smorzati sui due corridori: “Penso ci sia il 50% di possibilità di vedere Jonas Vingegaard e Wout Van Aert al Tour de France 2024. Sarà molto difficile per il danese ma è molto motivato e lavora duramente ogni giorno. Secondo noi, non andrà al Tour in qualità di grande favorito, ma vogliamo che possa arrivare al livello in cui possa almeno giocarsi le sue carte per il podio. In quanto duplice campione in carica, ci sembra difficile partire con una mentalità diversa rispetto a quella degli ultimi anni. Così come Wout, non andrà al Tour in emergenza, sono entrambi corridori troppo forti per questo approccio”. (Fonte: SpazioCiclismo).

Mathieu Heijboer prosegue nel suo racconto: “Lavorano duramente ogni giorno e vanno piuttosto bene, ma sono ancora lontani dal livello che dovrebbero avere. Non voglio essere troppo negativo ma, per il momento, individualmente, le possibilità che possano essere al Tour sono poco sopra il 50%. Gli mancano molti chilometri di corsa e di allenamento tra aprile e maggio. Li vogliamo entrambi al via, ovviamente, ma devono essere competitivi per poterci essere”.

Le chance di vedere i due fuoriclasse al Tour de France sono ancora valide, con il team Visma | Lease a Bike che sarà annunciato molto a ridosso del via: “Serviranno allenamenti più intensi e lunghi. Prenderemo una decisione in funzione di quel che riusciranno a fare e delle loro sensazioni, ma anche della loro frequenza cardiaca. È ancora troppo presto per tirare le conclusioni basandoci sui loro dati attuali. Stiamo ancora lavorando sulla condizione di base attualmente. La messa a fuoco finale deve ancora arrivare. Non ci siamo fissati una data ultima. Sicuramente, decideremo molto tardi, subito prima del Tour. Al momento, sono troppo lontani dal livello sperato per poter prendere una decisione“.