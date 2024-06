Situazione davvero difficile per Bradley Wiggins. L’ex vincitore del Tour de France ed oro olimpico nel 2012, a Londra, potrebbe essere costretto a un’ingente serie di vendite pur di sistemare la sua disperazione finanziaria, dal momento che è finito in bancarotta.

La sua Wiggins Rights Limited, infatti, è entrata in liquidazione nel 2020: tra i creditori anche HM Revenue & Customs, cui deve più di 350.000 euro (300.000 sterline). Come riporta il Times, i debiti totali, almeno allo scorso novembre, ammontavano a un milione abbondante.

In carriera Wiggins ha vinto otto medaglie olimpiche, di cui cinque d’oro, una d’argento e due di bronzo. Non sono solo questi, però, gli oggetti che potrebbero necessitare di vendita: in ballo c’è anche quel che ha vinto assieme al Tour de France nel 2012.

Una situazione che, per certi versi, va a ricordare quella del tennista Boris Becker, anche lui implicato in una lunga e complessa vicenda nelle aule. Wiggins è stato dichiarato formalmente in bancarotta dalla corte della contea di Lancaster.