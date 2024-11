Bradley Wiggins in bancarotta: “Lance Armstrong ha un cuore, mi vuole aiutare con la terapia”

Bradley Wiggins sta affrontando un momento particolarmente difficile a livello privato, dopo aver appeso la bicicletta al chiodo nel 2016 con all’attivo il trionfo al Tour de France nel 2012, due affermazioni al Giro del Delfinato, un sigillo alla Parigi Nizza, un titolo mondiale a cronometro nel 2014 e ben cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi (tra strada e pista). Negli ultimi anni, però, è stato costretto a vedere alcuni dei suoi trofei più prestigiosi.

Il 44enne è infatti in bancarotta dopo aver guadagnato circa 15 milioni di euro nella sua carriera, ha un debito di 2,5 milioni di euro e al momento non ha nemmeno una casa, come ha dichiarato a Performance Podcast: “Ci sono stati momenti davvero estremi. Probabilmente l’ultimo è stato circa un anno fa, senza entrare troppo nei dettagli. Sono stato in un luogo molto buio, era un albergo e mio figlio è intervenuto: mi ha fatto capire la modalità autodistruttiva in cui mi trovavo“.

Bradley Wiggins, che ha ottenuto i suoi più grandi risultati quando vestiva la casacca del Team Sky, ha raccontato che Lance Armostrong si è offerto di pagargli la terapia. Il ciclista statunitense, che su strada ha vinto sette Tour de France salvo poi vederseli togliere dopo aver confessato di aver adottato sostanze dopanti, ha sostenuto l’ex collega: “Lance mi ha aiutato molto negli ultimi anni. Stavamo parlando di terapia, voleva aiutarmi ad andare in questo posto fantastico ad Atlanta. Lui è una brava persona: non significa perdonare quello che ha fatto, ma ha un cuore“.