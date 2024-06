Giro di Svizzera 2024: Thibau Nys domina la terza tappa, Alberto Bettiol nuovo leader della generale

Classe 2002, figlio d’arte, talento da vendere: Thibau Nys è il nuovo talento belga per le classiche e lo dimostra ancor di più quest’anno, con il sesto successo stagionale, il secondo in una corsa World Tour. Dopo la vittoria di tappa al Romandia ecco il trionfo nella terza frazione del Giro di Svizzera in quel di Rüschlikon per il corridore della Lidl-Trek con una volata devastante. Festeggia anche l’Italia che vede Alberto Bettiol nuovo leader della classifica generale grazie agli abbuoni.

Cinque corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara con ovviamente i padroni di casa grandi protagonisti: Luca Jenni (Nazionale Svizzera), Christoph Janssen (Nazionale Svizzera), Johan Jacobs (Movistar), Fabian Lienhard (Groupama FDJ) e Roberto Carlos Gonzalez (Team Corratec – Vini Fantini). Per loro margine però, come al solito, gestibile dal plotone che nel momento decisivo della corsa è andato a raggiungere i fuggitivi.

Le ultime salite di giornata hanno visto un po’ di accelerazioni da parte di INEOS Grenadiers, UAE Team Emirates e EF Education – EasyPost, ma il plotone è rimasto compatto, con oltre ottanta corridori rimasti davanti. A 3 chilometri dal traguardo ha provato l’attacco il campione elvetico Marc Hirschi, raggiunto però subito dopo la Flamme Rouge.

Arrivo in leggera salita con uno sprint ristretto che ha premiato Thibau Nys, devastante con la sua volata, battendo Stephen Williams (Israel – Premier Tech) ed un ancora eccellente Alberto Bettiol (EF Education – EasyPost).