Chi è Corentin Moutet, l’avversario inatteso di Sinner agli ottavi del Roland Garros

“È un tennista di grande talento, mancino, e davanti al pubblico di casa sa giocare molto bene“: con queste parole in conferenza stampa Jannik Sinner ha descritto il transalpino Corentin Moutet, suo prossimo avversario negli ottavi di finale del Roland Garros 2024 di tennis.

La sfida è in programma domenica 2 giugno e sarà la prima in assoluto tra i due, che non si sono mai incontrati: il transalpino è il numero 79 del mondo, ma con gli ottavi di finale raggiunti nello Slam di casa è già risalito fino al numero 56 virtuale, vicino al proprio best ranking, stabilito nel 2022, quando si issò al numero 51.

Il francese, che in carriera non ha mai vinto un titolo dell’ATP Tour, in stagione, prima di infilare tre vittorie a Parigi, aveva un bilancio di 6 vittorie e 7 sconfitte nei tabelloni principali dei tornei del circuito maggiore: al Roland Garros, invece, ha battuto, nell’ordine, il cileno Nicolas Jarry, numero 16, il kazako Alexander Shevchenko, e l’austriaco Sebastian Ofner, imponendosi sempre in 4 set.