Chi affronteranno Arnaldi e Musetti agli ottavi del Queen’s: buone occasioni per entrambi

Ci sono due italiani negli ottavi di finale del Queen’s Club di Londra: nel torneo di categoria ATP 500 hanno infatti superato il primo turno sia Matteo Arnaldi che Lorenzo Musetti, col primo che tornerà in campo domani ed il secondo che invece giocherà giovedì.

Matteo Arnaldi affronterà domani, nel primo match dalle ore 13.00 italiane, il qualificato australiano Rinky Hijikata, il quale però ha vinto l’unico precedente, giocato proprio quest’anno, con l’oceanico al successo contro l’azzurro negli ottavi dell’ATP 250 di Delray Beach, giocati però sul cemento.

Lorenzo Musetti, invece, tornerà in campo giovedì contro lo statunitense Brandon Nakashima, entrato direttamente nel tabellone principale grazie allo special exempt acquisito di diritto dopo essere giunto in semifinale la scorsa settimana a Stoccarda: non ci sono precedenti tra i due.