Canottaggio, Rambaldi-Sartori secondi ed il quattro di coppia maschile terzo in Coppa del Mondo a Lucerna

A Lucerna, in Svizzera, si chiude con altri due podi per l’Italia la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di canottaggio: nelle ultime finali delle specialità olimpiche arrivano infatti il secondo posto del doppio senior maschile ed il terzo del quattro di coppia senior maschile, mentre nella Finale B del doppio senior femminile i due equipaggi azzurri si classificano all’ottavo ed al nono posto.

CANOTTAGGIO

Nel doppio senior maschile arriva l’affermazione dei Paesi Bassi in 6.11.46, davanti all’Italia di Luca Rambaldi e Matteo Sartori, seconda in 6.14.28, mentre il gradino più basso del podio va alla Spagna, terza in 6.17.39. Quarta piazza per la Nuova Zelanda in 6.20.19, che precede la Francia, quinta in 6.24.25, e la Norvegia, sesta in 6.31.69.

Nel quattro di coppia senior maschile altro successo dei Paesi Bassi, primi in 5.44.98, che precedono la Polonia, alla piazza d’onore in 5.46.50, e l’Italia di Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili, che sale sul gradino più basso del podio in 5.49.25, spuntandola sulla Gran Bretagna, quarta in 5.50.16. Seguono la Germania, quinta in 5.53.91, e la Svizzera, sesta in 5.59.76.

Nel doppio senior femminile si impongono gli Stati Uniti in 6:53.15, andando a precedere l’Australia, seconda in 6:53.93, e la Norvegia, terza in 6:55.54. Quarta piazza per l’Irlanda in 6:58.43, Quinta per la Nuova Zelanda in 7:00.51, e sesta per la Cina in 7:01.32. In Finale B la lotta interna tra i due equipaggi azzurri viene vinta da Italia 1 di Clara Guerra e Stefania Gobbi, ottave assolute in 7.05.12, di un soffio davanti ad Italia 2 di Stefania Buttignon e Silvia Crosio, al nono posto complessivo in 7.05.56, battute di 0.44 dalle connazionali.

Nel quattro di coppia senior femminile vince la Gran Bretagna in 6:17.74, che supera i Paesi Bassi, secondi in 6:20.10, e la Cina, terza in 6:20.86. Giù dal podio la Germania, quarta in 6:21.24, la Svizzera, quinta in 6:21.56, e l’Australia, sesta in 6:30.43.

Nel singolo senior maschile successo di Simon Van Dorp (Paesi Bassi) in 6:48.29, davanti ad Oliver Zeidler (Germania 1), secondo in 6:49.33, ed a Yauheni Zalaty (Atleti Individuali Neutrali), terzo in 6:55.20. Seguono Sverri Nielsen (Danimarca), quarto in 6:59.82, e Kristian Vasilev (Bulgaria 1), quinto in 7:01.99, mentre non parte Thomas Mackintosh (Nuova Zelanda).

Nel singolo senior femminile vittoria di Karolien Florijn (Paesi Bassi) in 7:25.76, che precede Tara Rigney (Australia 1), seconda in 7:27.33, ed Emma Twigg (Nuova Zelanda), terza in 7:28.25. Quarta piazza per Tatsiana Klimovich (Atleti Individuali Neutrali) in 7:30.72, quinta per Alexandra Foester (Germania 1) in 7:36.14, sesta per Viktorija Senkute (Lituania 2) in 7:41.72.

Nell’otto senior maschile successo della Gran Bretagna in 5:25.75, che precede gli Stati Uniti, alla piazza d’onore in 5:25.95, ed i Paesi Bassi, sul gradino più basso del podio in 5:27.88. A seguire l’Australia, quarta in 5:32.12, e la Germania, quinta in 5:32.70.

Nell’otto senior femminile affermazione del Canada in 6:04.47, che batte la Gran Bretagna, seconda in 6:05.57, e gli Stati Uniti, terzi in 6:08.77, mentre resta giù dal podio l’Australia, quarta in 6:12.36.

PARA-ROWING

Nel doppio PR2 misto vittoria dell’Ucraina in 8:18.60, davanti ad Israele, secondo in 8:19.02, mentre completano il podio i Paesi Bassi, terzi in 8:22.74, infine chiude al quarto posto la Polonia in 8:30.02.