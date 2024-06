Canoa velocità, gli Europei di Szeged ultimo appuntamento internazionale prima dei Giochi

L’ultimo step prima delle Olimpiadi di Parigi 2024 per la canoa velocità è rappresentato dagli Europei senior, che si svolgeranno fino a domenica 16 a Szeged, in Ungheria, già sede in questa stagione del Preolimpico europeo, della prima tappa di Coppa del Mondo e dei Mondiali di paracanoa.

Si tratterà della 22ma edizione dei Campionati Europei di canoa velocità organizzati dall’ECA, l’Associazione Canoa Europea, ai quali vanno aggiunti i Campionati Europei Multisport del 2022 e tre edizioni dei Giochi Europei: saranno protagonisti nella canoa velocità atleti provenienti da 36 Paesi.

Il programma prevede giovedì l’inizio delle batterie delle ammiraglie del K4 500, seguite da altre batterie su 1000, 200 e 500 metri, con successivo inizio del programma della paracanoa. Venerdì sarà tempo delle semifinali della canoa sprint, mentre nella sessione pomeridiana si assegneranno i primi titoli nella paracanoa.

Sabato il programma sarà aperto proprio dalle finali della paracanoa, seguite dalle finali di 200, 500 e 1000, infine domenica si chiuderà il programma con le ultime finali nelle specialità olimpiche, mentre nella sessione pomeridiana si disputeranno le gare sui 5000 metri.