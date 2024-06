Canoa velocità, sui 5000 metri Carlo Tacchini quarto nel C1 e Marco Borgotti ottavo nel K1 agli Europei

Si chiudono gli Europei senior 2024 di canoa velocità, andati in scena a Szeged (Ungheria): nella sessione pomeridiana della quarta ed ultima giornata in programma le quattro finali sui 5000 metri riservate alle imbarcazioni monoposto. Italia quarta con Carlo Tacchini nel C1 ed ottava con Marco Borgotti nel K1.

Nel C1 5000 maschile si ferma ai piedi del podio Carlo Tacchini, quarto in 23:18.393, a 43.093 dal magiaro Balazs Adolf, primo in 22:35.300, davanti all’atleta individuale neutrale Ivan Patapenka, secondo in 22:40.889, a 5.589, ed al moldavo Serghei Tarnovschi, terzo in 23:13.527, a 38.227, nonostante una penalità di 10 secondi.

Nel K1 5000 maschile ottava piazza per Marco Borgotti in 21:26.732, a 59.983 dal lusitano Fernando Pimenta, all’oro in 20:26.749, davanti al magiaro Adam Varga, d’argento in 20:27.290, a 0.541, ed al danese Mads Pedersen, di bronzo in 20:27.434, a 0.685.

Nel C1 5000 femminile successo dell’atleta individuale neutrale Volha Klimava, vittoriosa in 26:02.860, davanti all’ucraina Valeriia Tereta, alla piazza d’onore in 26:21.898, a 19.038, ed alla magiara Zsofia Kisban, sul gradino più basso del podi in 26:41.366, a 38.506.

Nel K1 5000 femminile titolo continentale e medaglia d’oro alla padrona di casa magiara Emese Kohalmi, prima in 22:33.539, la quale precede sul traguardo la svedese Melina Andersson, seconda in 22:34.641, a 1.102, e la norvegese Maria Virik, terza in 22:35.532, a 1.993.