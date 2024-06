Calendario Europei canoa velocità 2024 oggi in tv: orari 16 giugno, programma, streaming, italiani in gara

Si chiudono con la disputa delle ultime 14 finali oggi, domenica 16 giugno, gli Europei senior 2024 di canoa velocità e paracanoa a Szeged (Ungheria): si tratta dell’ultima gara internazionale prima delle Olimpiadi di Parigi, alle quali l’Italia si è qualificata nel C2 500 maschile e nel C1 1ooo maschile.

Saranno al via della rassegna continentale gli atleti che hanno qualificato le imbarcazioni citate, ovvero Carlo Tacchini e Gabriele Casadei nel primo caso e Nicolae Craciun nel secondo. Completa la spedizione della canadese maschile Mattia Alfonsi. Italia assente nella canadese femminile.

Nel kayak femminile sarà presente la sola Agata Fantini, mentre nel kayak maschile saranno dieci gli azzurri al via, ovvero Manfredi Rizza, Tommaso Freschi, Giacomo Cinti, Andrea Domenico Di Liberto, Simone Bernocchi, Marco Borgotti, Samuele Burgo, Giovanni Francesco Penato, Francesco Lanciotti ed Andrea Schera.

Gli Europei 2024 di canoa velocità e paracanoa saranno trasmessi in tv per la sessione mattutina in differita lunedì 17 dalle 10.00 alle 11.50 su Rai Sport HD, e per la sessione pomeridiana in differita lunedì 17 dalle 20.20 alle 22.00 su Rai Sport HD, ed in streaming per la sessione mattutina in differita lunedì 17 dalle 10.00 alle 11.50 su Rai Play, e per la sessione pomeridiana in differita lunedì 17 dalle 20.20 alle 22.00 su Rai Play.

CALENDARIO EUROPEI CANOA VELOCITA’ 2024

DOMENICA 16 GIUGNO

Sessione mattutina

09.38 PARACANOA – KL2 200 maschile, finale diretta (Federico MANCARELLA)

09.47 PARACANOA – KL1 200 femminile, finale diretta (Eleonora DE PAOLIS)

09.56 PARACANOA – VL1 200 maschile, finale diretta (Alessio BEDIN)

10.46 CANOA VELOCITA’ – K1 1000 maschile, Finale B

11.08 CANOA VELOCITA’ – K1 1000 maschile, Finale A (Samuele BURGO)

11.19 CANOA VELOCITA’ – K2 500 femminile, Finale A

11.35 CANOA VELOCITA’ – C2 500 maschile, Finale A (Gabriele CASADEI, Carlo TACCHINI)

11.52 PARACANOA – KL2 200 femminile, finale diretta

12.01 PARACANOA – VL2 200 maschile, Finale A (Marius CIUSTEA)

12.17 CANOA VELOCITA’ – C1 200 femminile, Finale A

12.26 CANOA VELOCITA’ – K4 500 maschile, Finale A (Manfredi RIZZA, Tommaso FRESCHI, Francesco LANCIOTTI, Giovanni PENATO)

Sessione pomeridiana

14.38 CANOA VELOCITA’ – C1 5000 maschile, finale diretta (Carlo TACCHINI)

15.08 CANOA VELOCITA’ – K1 5000 femminile, finale diretta

15.45 CANOA VELOCITA’ – K1 5000 maschile, finale diretta (Marco BORGOTTI)

16.25 CANOA VELOCITA’ – C1 5000 femminile, finale diretta

Diretta tv: sessione mattutina in differita lunedì 17 dalle 10.00 alle 11.50 su Rai Sport HD, sessione pomeridiana in differita lunedì 17 dalle 20.20 alle 22.00 su Rai Sport HD.

Diretta streaming: sessione mattutina in differita lunedì 17 dalle 10.00 alle 11.50 su Rai Play, sessione pomeridiana in differita lunedì 17 dalle 20.20 alle 22.00 su Rai Play.