Canoa velocità, Europei Szeged 2024: terza finale per il C2 di Gabriele Casadei e Carlo Tacchini!

Si è chiusa la prima giornata degli Europei senior 2024 di canoa velocità e paracanoa a Szeged (Ungheria): nelle batterie della sessione pomeridiana della prima giornata sono stati quattro gli equipaggi dell’Italia impegnati. Gli azzurri hanno chiuso con un bilancio di 3 Finali A (2 nella canoa velocità ed 1 nella paracanoa) e 1 semifinale (nella canoa velocità). Considerando anche quanto accaduto al mattino, il conto complessivo odierno recita 12 Finali A (9+3) ed 8 semifinali (8+0).

CANOA VELOCITA’

Nel C2 500 maschile Gabriele Casadei e Carlo Tacchini centrano la terza finale dopo quelle sui 200 e sui 1000 metri vincendo la prima batteria in 1:39.139, secondo crono assoluto. Nel K4 1000 maschile Samuele Burgo, Andrea Schera, Francesco Lanciotti e Giovanni Penato approdano direttamente all’ultimo atto grazie al terzo posto nella seconda serie in 3:02.330, ottavo tempo complessivo. Nel K2 500 maschile Manfredi Rizza e Tommaso Freschi dovranno passare per le semifinali dopo il secondo posto nella terza serie in 1:29.670.

PARACANOA

Nel KL3 200 maschile va direttamente in Finale A Kwadzo Klokpah, terzo nella prima serie in 43.364, quinto crono assoluto.