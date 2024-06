Canoa velocità, Europei Szeged 2024: doppia finale su 200 e 1000 metri per il C2 di Gabriele Casadei e Carlo Tacchini

Si sono aperti gli Europei senior 2024 di canoa velocità e paracanoa a Szeged (Ungheria): nelle batterie della sessione mattutina della prima giornata sono stati sedici gli equipaggi dell’Italia impegnati. Gli azzurri hanno chiuso con un bilancio di 9 Finali A (7 nella canoa velocità e 2 nella paracanoa) e 7 semifinali (tutte nella canoa velocità).

CANOA VELOCITA’

Nel C1 200 maschile Mattia Alfonsi stacca il pass per la Finale A grazie al terzo posto nella seconda batteria in 40.184, quinto crono assoluto, così come va direttamente all’ultimo atto nel K1 200 maschile anche Andrea Di Liberto, terzo nella seconda serie in 35.274, sesto tempo assoluto. Finale A anche per il K2 1000 maschile di Samuele Burgo ed Andrea Schera, secondi nella seconda batteria in 3:17.425, sesto crono complessivo, e per il C2 1000 maschile di Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, i quali dominano la seconda serie in 3:37.686, miglior tempo assoluto. Nel K2 200 maschile vanno in Finale A Simone Bernocchi ed Andrea Di Liberto, secondi nella seconda serie in 32.113, riscontro che vale anche il secondo tempo assoluto, così come approdano all’ultimo atto anche nel C2 200 maschile Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, terzi nella prima batteria in 36.354, terzo crono complessivo. Nel C1 500 maschile è subito Finale A per Nicolae Craciun, terzo nella prima batteria in 1:49.816, settimo tempo assoluto.

Nel K4 500 maschile dovrà passare dalle semifinali l’Italia di Manfredi Rizza, Tommaso Freschi, Francesco Lanciotti e Giovanni Penato, al quarto posto nella seconda serie in 1:22.444, così come dovrà fare nel K1 1000 femminile Agata Fantini, quarta nella prima batteria in 4:09.871. Dovrà affrontare le semifinali nel K1 1000 maschile anche Samuele Burgo, secondo nella terza batteria in 3:40.490, e lo stesso turno toccherà nel C1 1000 maschile a Nicolae Craciun, sesto nella seconda batteria in 4:07.036. Nel K1 200 femminile passerà dalle semifinali Agata Fantini, quinta nella seconda batteria in 41.990, con la stessa azzurra che sarà impegnata nel medesimo turno anche nel K1 500 femminile, dopo il sesto posto nella terza serie in 1:59.297. Sarà semifinale nel K1 500 maschile anche per Giacomo Cinti, quinto nella terza batteria in 1:48.070.

PARACANOA

Nel VL3 200 maschile approda in Finale A Mirko Nicoli, secondo nella seconda batteria in 52.823, settimo riscontro assoluto, così come centra l’ultimo atto nel VL2 200 maschile anche Marius Ciustea, terzo nella seconda serie in 56.418, sesto crono complessivo.