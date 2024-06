Canoa Slalom, Xabier Ferrazzi ai piedi del podio in Coppa del Mondo a Cracovia

Un quarto posto che fa comunque morale per Xabier Ferrazzi. Il figlio d’arte chiude al quarto posto la prova di kayak valida per la Coppa del Mondo di canoa slalom di scena a Cracovia, non facendo rimpiangere l’assenza di Giovanni De Gennaro, che ha preferito prepararsi per il collegiale assieme a Stefanie Horn e a Marta Bertoncelli.

Dopo il ventitreesimo tempo della batteria, Xabier è riuscito a mettersi in luce nella semifinale con il terzo tempo assoluto in 87”12 senza errori, a differenza di Michele Pistoni (venticinquesimo) e Gabriele Grimandi (trentasettesimo). Un crono quasi replicato perfettamente in finale, anzi lo migliora anche di tre centesimi, ma non basta per conquistare un posto sul podio.

Poiché nell’ultimo atto Joseph Clarke e Vit Prindis si ricordano di essere forse i migliori della categoria, con il britannico che si prende il successo in 85.33 ed il ceco si prende il secondo posto con 53 centesimi di ritardo. Terzo posto invece per l’altro ceco Krejci, in 86”34.

Nella gara femminile prima vittoria stagionale per Jessica Fox, prova perfetta in 93”49 avanti a Maialen Chourraut e Ria Sribar, non c’era l’Italia.