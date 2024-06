Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga 2024: Emma Vuitton beffa Jessica Fox nel K1 femminile

A Praga, in Repubblica Ceca, il programma compresso della tappa di Coppa del Mondo 2024 di canoa slalom porta, a pochi minuti dalla conclusione dell’unica serie di batterie, alla disputa della prima finale: nel K1 femminile, senza azzurre in top ten, si impone la transalpina Emma Vuitton.

Finale tiratissima per il kayak femminile: vince la francese Emma Vuitton grazie ad un percorso netto in 94.12: la pulizia della discesa premia la transalpina, che beffa l’australiana Jessica Fox, seconda a 0.17, e la tedesca Ricarda Funk, terza a 0.28, entrambe gravate di 4 penalità.

Resta ai piedi del podio, nonostante un ritardo di soli 0.50 dalla vincitrice, la slovena Eva Tercelj (percorso netto), mentre occorre arrivare alla quinta classificata per salire oltre il secondo di ritardo, ovvero con l’austriaca Corinna Kuhnle, a 1.03, con la ceca Antonie Galuskova sesta a 1.23 e la britannica Kimberley Woods settima a 1.24.

Per le ultime tre atlete citate 2 penalità, così come per la ceca Gabriela Satkova, ottava a 2.59, e per la brasiliana Ana Satila, nona a 3.91. Decimo ed ultimo posto in finale, infine, per la ceca Katerina Bekova, a 5.91, gravata invece di 4 penalità.