Canoa slalom, Raffaello Ivaldi nono nella prima prova di Coppa del Mondo C1. Vince il giovanissimo Hocevar

Nono posto per Raffaello Ivaldi nella prima prova di Coppa del Mondo di canoa slalom di scena ad Augsburg. Nella prima gara stagionale C1 si deve accontentare di un piazzamento in top 10 dopo che aveva sperato, in cuor suo, nel colpaccio.

Poiché in semifinale aveva sorpreso tutti con il miglior tempo in 103.20, in una prova condotta senza sbavature e andata in crescendo, con una seconda parte di gara in cui è riuscito a mettere le marce alte. Cosa che invece non gli è riuscita in finale, dove è sceso in acqua per ultimo, e complice anche la penalità per il tocco in porta 14, chiude nono in 110.34.

La vittoria va al campione europeo in carica Ziga Lin Hocevar, sedici anni che conferma come il successo di nemmeno dieci giorni fa non sia soltanto un ‘caso fortunato’, in 101.57. Secondo posto per lo slovacco Marko Mirgorodsky per soli ventisette centesimi, terzo il francese Nicolas Gestin avanti a Sideris Tasiadis, Luka Bozic, campione in carica, è solo ottavo con sei penalità.

Fuori in semifinale gli altri due italiani: Paolo Ceccon ventunesimo in 111.63 con quattro penalità, Roberto Colazingari subito dietro, ventiduesimo in 112.88 con quattro penalità.