Canoa slalom, la Coppa del Mondo si trasferisce a Praga. Italia per il riscatto

Altro weekend e altro appuntamento con la Coppa del Mondo di canoa slalom. Si va nelle acque di Praga, con l’Italia che cerca riscatto dopo un weekend senza troppi acuti. Soprattutto nella figura di Giovani De Gennaro.

Il fresco campione europeo stava confermando ad Augsburg il suo ottimo momento nella finale del kayak, ma la vittoria gli è stata tolta da un passaggio dubbio in porta 12 giudicato alla fine come salto di porta. Per sua fortuna c’è subito un’altra gara nel giro di una settimana e potrà riscattarsi, come Xabier Ferrazzi, andato vicino alla finale tolta solo da un tocco di porta, e di Marcello Beda. Nel cross ci sarà solo il figlio d’arte con Zeno Ivaldi e Tommaso Panico.

Anche Stefanie Horn ha deciso di dedicarsi esclusivamente al K1 slalom. Passi in avanti dopo l’Europeo senza risultati, chiudendo al quinto posto la sua gara e con l’intenzione di crescere ancora. Sarà dunque Chiara Sabattini a sobbarcarsi il doppio impegno dopo i quarti ottenuti in Germania nel cross, assieme ad Agata Spagnol.

Canoa che cerca riscatto. Raffaello Ivaldi sa di poter fare qualcosa di più rispetto al nono posto nella gara per le medaglie di Augsburg, penalizzata da una fase centrale di gara non troppo pulita e con la voglia di interrompere il momento magico del sedicenne sloveno Ziga Lin Hocevar. Con lui i soliti Paolo Ceccon e Roberto Colazingari, a caccia di un colpaccio. Tra le donne invece Marta Bertoncelli avrà la compagnia di Elena Borghi, al debutto stagionale.