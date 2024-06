Canoa slalom, Giovanni De Gennaro in finale nel K1 della Coppa del Mondo di Praga

Le condizioni del fiume Vltava hanno finalmente permesso l’avvio della tappa della Coppa del Mondo 2024 di canoa slalom 2024, scattata a Praga, che culminerà domenica con le qualificazioni olimpiche del kayak cross. L’altezza delle acque ha raggiunto livelli consoni alla disputa delle gare, anche se il programma è stato rivoluzionato per quanto concerne K1 e C1: singola manche di batterie e niente semifinali, con i primi 10 classificati su manche secca che hanno accesso alla finale.

Nel K1 maschile centra l’obiettivo Giovanni De Gennaro, il quale, nonostante 2 penalità per un tocco di palina alla porta numero 16, ottiene il quinto crono in 83.23, a 1.36 dal miglior tempo del transalpino Titouan Castryck. Sfiora l’ingresso in finale Marcello Beda, 12° in 84.60, a 2.73, ma a soli 0.41 dal 10° posto: fatale per l’azzurro il tocco di palina alla porta 21, che costa 2 penalità. Più indietro Xabier Ferrazzi, 40° in 97.11, a 15.24, con 8 penalità.

Nel K1 femminile, invece, escono di scena le due azzurre al via: 33ma Chiara Sabattini in 106.29 (4 penalità), a 15.98 dal miglior crono della britannica Kimberley Woods, prima in 90.31, mentre si classifica 47ma Stefanie Horn, gravata di 58 penalità complessive, per un salto di porta e 4 tocchi di palina, in 153.97, a 63.66.