Canoa slalom, Coppa del Mondo Cracovia 2024: Xabier Ferrazzi esce negli ottavi del kayak cross

Si è chiusa la terza tappa della Coppa del Mondo 2024 di canoa slalom, in programma a Cracovia, in Polonia, ultima gara internazionale prima delle Olimpiadi di Parigi 2024: nella sessione mattutina della quarta ed ultima giornata sono andate in scena le gare della nuova specialità olimpica del kayak cross.

Nella finale maschile affermazione dell’elvetico Martin Dougoud, il quale precede il ceco Vit Prindis, secondo, ed il transalpino Mathurin Madore, terzo, mentre resta ai piedi del podio il brasiliano Pedro Goncalves. Esce di scena negli ottavi di finale Xabier Ferrazzi, terzo nella seconda serie, mentre si ferma nelle qualificazioni Michele Pistoni, 48°.

Nella finale femminile affermazione dell’australiana Jessica Fox, vittoriosa davanti alla ceca Tereza Kneblova, alla piazza d’onore, ed alla britannica Kimberley Woods, sul gradino più basso del podio, mentre conclude quarta l’altra ceca Katerina Bekova. Non c’erano azzurre al via in questa specialità.