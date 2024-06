Campionati italiani ciclismo 2024: vince Vittoria Guazzini dopo la penalizzazione di Longo Borghini

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 Vittoria Guazzini si prende il titolo: penalizzata di 20” Longo Borghini a causa della vicinanza della propria ammiraglia in corsa.

Ottavo titolo nazionale a cronometro, il quinto consecutivo, ma questa volta che fatica per Elisa Longo Borghini. Si decide per un secondo la prova contro il tempo ai Campionati italiani di ciclismo in corso di svolgimento in Toscana, con la gara odierna precisamente in quel di Grosseto.

23,2 chilometri percorsi alla media di 47.726 km/h per il fenomeno della Lidl-Trek che continua a vestire tricolore, anno dopo anno (e sarà la grande favorita anche per quanto riguarda la prova in linea).

Fiato sospeso fin sulla linea del traguardo per la piemontese che si è trovata davanti una super Vittoria Guazzini: la giovane atleta della FDJ – SUEZ è stata beffata per solo un secondo.

Completa il podio una brillante Elena Pirrone (Roland) a 1’02” dalla vetta, poi in top-5 anche Gaia Masetti (AG Insurance – Soudal Team) ed Alessia Vigilia (FDJ – SUEZ). Nella prova dedicata alle under 23 titolo per Federica Venturelli (UAE Development Team), ottava nella gara senior.