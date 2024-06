Calendario Preolimpico tiro con l’arco 2024: programma 14-17 giugno, orari, tv, streaming

Continua la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il tiro con l’arco. Una marcia d’avvicinamento arrivata all’ultimo stop, all’ultima tappa: ad Antalya (Turchia) va in scena il Preolimpico che regalerà le ultime carte per volare ai Giochi a cinque cerchi in programma tra un mese e mezzo.

Un Preolimpico che in ottica Italia è particolarmente importante per quanto riguarda il pass per il terzetto femminile: gli uomini hanno staccato il biglietto sia per l’individuale, sia per il terzetto, finora tra le donne è stato raccolto solo il pass individuale (di conseguenza per il misto), mentre la squadra deve ancora qualificarsi.

Si tratta dell’ultima opportunità per andare direttamente alle Olimpiadi: basterebbe qualificarsi per le semifinali, essendo in palio in tutto quattro pass in questa rassegna mondiale. Non solo l’occasione di Antalya: eventualmente ci sono due possibilità di ripescaggio tramite il ranking, ma le azzurre occupano solo la settima piazza tra i Paesi non qualificati per la rassegna a cinque cerchi. Servirà quindi un exploit in Turchia.

Il Preolimpico di tiro con l’arco, che assegna gli ultimi pass a squadre e individuali per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, si svolgerà da venerdì 14 giugno a lunedì 17 giugno ad Antalya (Turchia). L’evento non sarà prodotto televisivamente, mentre la diretta streaming non è ancora garantita, ma dovrebbe essere affidata al canale YouTube World Archery.

CALENDARIO PREOLIMPICO TIRO CON L’ARCO 2024

Venerdì 14 giugno

Ore 11.30: primo turno squadre femminili

Ore 12.00: ottavi di finale squadre femminili

Ore 14.00: quarti di finale squadre femminili

Ore 15.44: semifinali squadre femminili

Ore 16.36: finale bronzo squadre femminili

Ore 17.02: finale oro squadre femminili

Sabato 15 giugno

Ore 11.30: primo turno squadre maschili

Ore 12.00: ottavi di finale squadre maschili

Ore 14.00: quarti di finale squadre maschili

Ore 15.44: semifinali squadre maschili

Ore 16.36: finale bronzo squadre maschili

Ore 17.02: finale oro squadre maschili

Domenica 16 giugno

Ore 8.15: primo turno individuale femminile

Ore 8.57: secondo turno individuale femminile

Ore 9.37: sedicesimi di finale individuale femminile

Ore 14.00: ottavi di finale individuale femminile

Ore 15.36: quarti di finale individuale femminile

Ore 16.24: semifinali individuale femminile

Ore 16.48: finale bronzo individuale femminile

Ore 17.00: finale oro individuale femminile

Lunedì 17 giugno

Ore 8.15: primo turno individuale maschile

Ore 8.57: secondo turno individuale maschile

Ore 9.37: sedicesimi di finale individuale maschile

Ore 14.00: ottavi di finale individuale maschile

Ore 15.36: quarti di finale individuale maschile

Ore 16.24: semifinali individuale maschile

Ore 16.48: finale bronzo individuale maschile

Ore 17.00: finale oro individuale maschile

DOVE VEDERE PREOLIMPICO TIRO CON L’ARCO 2024 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale YouTube World Archery (non garantita)