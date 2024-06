Calendario Finals NBA 2024, Boston Celtics-Dallas Mavericks: date, orari, programma, tv, streaming

Manca pochissimo all’inizio delle Finals NBA 2024! Nella notte italiana tra giovedì 6 e venerdi 7 giugno scatta infatti l’atto conclusivo della Lega cestistica più famosa al Mondo tra i Boston Celtics e i Dallas Mavericks, che mette in palio nella serie al meglio delle sette gare il Larry O’Brien Trophy.

Da un lato appunto i Boston Celtics, autentici dominaori della Eastern Conference dopo aver chiuso la stagione regolare con un record di 64-18 – il migliore della franchigia – e solo due sconfitte nei tre turni precedenti dei playoff (4-1 contro i Miami Heat, 4-1 contro i Cleveland Cavaliers e un sonoro 4-0 agli Indiana Pacers). Per la compagine del Massachusetts la possibilità di mettere le mani sul diciottesimo titolo, superando così i Los Angeles Lakers con cui condividono attualmente il primato e riportando così il trofeo a Boston a distanza di dodici anni dall’ultima affermazione (2008).

Dall’altra parte invece i Dallas Mavericks, che partecipano per la terza volta nella loro storia con un solo successo nel 2010-2011 trascinati dai fuoriclasse Dirk Nowitzki e Jason Kidd. Nel percorso di avvicinamento alle Finals i texani hanno prevalso per 4-2 sui Los Angeles Clippers, estromettendo poi in semifinale i temibili Oklahoma City Thunder (4-2) e vincendo la finale di Conference battendo i Minnesota Timberwolves (4-1) che a loro volta avevano eliminato i detentori del titolo ovvero i Denver Nuggets. Sfida nella sfida anche tra i fuoriclasse Luka Doncic e Jayson Tatum, ben coadiuvati dai compagni Kyrie Irving e Jaylen Brown.

Di seguito andiamo a riepilogare il programma delle Finals NBA 2024, con gli orari indicati che fanno riferimento al fuso orario italiano. S’incomincia con gara-1 e gara-2 a Boston, spostandosi poi a Dallas per le successive gara-3 e gara-4. Si ritornerebbe poi in Massachusetts per l’eventuale gara-5, andando nuovamente in Texas in caso di gara-6. La decisiva gara-7 sarebbe ancora al TD Garden, con i Celtics meglio posizionati in regular season quindi con il fattore campo favorevole. La diretta TV sarà garantita per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport NBA NBA (canale 209), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e tramite il NBA League Pass. Buon divertimento a tutti con le Finals NBA 2024!

CALENDARIO FINALS NBA 2024

Venerdì 7 giugno

Gara-1

Ore 2:30 Boston Celtics-Dallas Mavericks – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport Uno (Canale 201) e su Sky Sport NBA (Canale 209)

Lunedì 10 giugno

Gara-2

Ore 2:00 Boston Celtics-Dallas Mavericks – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport Uno (Canale 201) e su Sky Sport NBA (Canale 209)

Giovedì 13 giugno

Gara-3

Ore 2:30 Dallas Mavericks-Boston Celtics – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport Uno (Canale 201) e su Sky Sport NBA (Canale 209)

Sabato 15 giugno

Gara-4

Ore 2:30 Dallas Mavericks-Boston Celtics – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport Uno (Canale 201) e su Sky Sport NBA (Canale 209)

Martedì 18 giugno

Ev. gara-5

Ore 2:30 Boston Celtics-Dallas Mavericks – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport Uno (Canale 201) e su Sky Sport NBA (Canale 209)

Venerdì 21 giugno

Ev. gara-6

Ore 2:30 Dallas Mavericks-Boston Celtics – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport Uno (Canale 201) e su Sky Sport NBA (Canale 209)

Lunedì 24 giugno

Ev. gara-7

Ore 2:00 Boston Celtics-Dallas Mavericks – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport Uno (Canale 201) e su Sky Sport NBA (Canale 209)

