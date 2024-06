Calendario Europei nuoto Belgrado oggi: orari 13 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara

A Belgrado, in Serbia, continueranno quest’oggi, gli Europei 2024 di nuoto artistico: l’Italia sarà presente nelle finali del solo libero femminile, dalle ore 10.30, del solo libero maschile, dalle ore 11.35, e del team acrobatico open, dalle ore 16.30.

Nel team acrobatico open saranno al via Beatrice Andina, Giorgia Lucia Macino, Valentina Bisi, Marta Murru, Beatrice Esegio, Carmen Rocchino, Alessia Macchi e Sophie Tabbiani, mentre nel solo libero femminile sarà in gara Valentina Bisi, infine nel solo libero maschile è iscritto Giorgio Minisini.

Per quanto concerne gli Europei 2024 di nuoto di fondo, inoltre, l’Italia sarà protagonista nelle due gare in programma, ovvero le gare non olimpiche su 5 km, maschile e femminile, con tre azzurri al via tra gli uomini e due tra le donne.

La gara maschile, che scatterà alle ore 09.00, vedrà ai nastri di partenza Marcello Guidi, Andrea Filadelli e Vincenzo Caso, mentre nella prova femminile, che partirà alle ore 12.00, saranno al via Rachele Bruni e Ginevra Taddeucci.

La diretta tv della finale del solo libero femminile degli Europei 2024 di nuoto artistico sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, con tutte le gare su Eurovision Sport, infine per quanto riguarda la diretta live testuale di tutte le gare in programma, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2024 OGGI

Giovedì 13 giugno

09.00 NUOTO DI FONDO 5 km maschile (GUIDI Marcello, FILADELLI Andrea, CASO Vincenzo)

10.30 NUOTO ARTISTICO Solo libero femminile, finale (BISI Valentina) – Diretta tv su Rai Sport HD

12.00 NUOTO DI FONDO 5 km femminile (BRUNI Rachele, TADDEUCCI Ginevra)

12.25 NUOTO ARTISTICO Solo libero maschile, finale (MINISINI Giorgio)

16.30 NUOTO ARTISTICO Team acrobatico open, finale (ANDINA Beatrice, MACINO Giorgia Lucia, BISI Valentina, MURRU Marta, ESEGIO Beatrice, ROCCHINO Carmen, MACCHI Alessia, TABBIANI Sophie)

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2024 OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: finale solo libero femminile nuoto artistico su Rai Sport HD.

Diretta streaming: finale solo libero femminile nuoto artistico su Rai Play, tutte le gare su Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.