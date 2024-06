Canoa velocità, due quarti e due quinti posti per l’Italia nelle finali delle specialità non olimpiche degli Europei

L’Italia non coglie medaglie, ma ottiene due quarti e due quinti posti nelle sette finali delle specialità non olimpiche della sessione pomeridiana della terza giornata degli Europei senior 2024 di canoa velocità, in corso a Szeged (Ungheria).

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nella Finale A del C2 200 maschile Gabriele Casadei e Carlo Tacchini si fermano ai piedi del podio, chiudendo quarti in 38.132, a 0.694 dal titolo, andato all’imbarcazione degli atleti individuali neutrali Alexey Korovashkov ed Ivan Shtyl, d’oro in 37.438, i quali precedono i polacchi Aleksander Kitewski ed Oleksii Koliadych, d’argento in 37.758, a 0.320, e gli spagnoli Manuel Fontan ed Adrian Sieiro, di bronzo in 38.105, a 0.667.

Nella Finale A del K1 200 maschile resta ai piedi del podio anche Andrea Di Liberto, quarto in 35.535, a 0.128 dalla medaglia d’oro dell’ucraino Oleksandr Zaitsev, primo in 35.407, davanti al polacco Jakub Stepun, secondo in 35.435, a 0.028, ed al georgiano Badri Kavelashvili, terzo in 35.441, a 0.034.

Nella Finale A del K4 1000 maschile quinto posto per Samuele Burgo, Andrea Schera, Francesco Lanciotti e Giovanni Penato in 3:02.783, a 5.027 dall’oro dell’equipaggio degli atleti individuali neutrali, primi in 2:57.756. Secondo posto per l’Ungheria in 3:00.073, a 2.317, terza piazza per la Spagna in 3:01.013, a 3.257.

Nella Finale A del C1 500 maschile quinta piazza anche per Nicolae Craciun in 1:53.515, a 3.083 dal vincitore, il moldavo Serghei Tarnovschi, primo in 1:50.432. Bruciato sul traguardo l’atleta individuale neutrale Zakhar Petrov, secondo in 1:50.442, battuto per appena 0.010, mentre completa il podio il ceco Martin Fuksa, terzo in 1:51.248, a 0.816.

Nella Finale diretta del K2 1000 femminile titolo all’Ungheria di Noemi Pupp e Sara Fojt, prima in 3:55.154, argento alla Svezia di Melina Andersson e Julia Lagerstam, seconda in 3:56.081, a 0.927, bronzo alla Norvegia di Maria Virik ed Hedda Oritsland, terza in 3:56.217, a 1.063.

Nella Finale A del K2 200 femminile affermazione delle magiare Blanka Kiss ed Anna Lucz in 38.023, le quali precedono le slovene Mia Medved ed Anja Osterman, seconde in 38.166, a 0.143, e le polacche Katarzyna Kolodziejczyk e Sandra Ostrowska, terze in 38.623, a 0.600.

Nella Finale diretta del C2 200 femminile successo delle iberiche Antia Jacome e Maria Corbera in 44.976, davanti alle polacche Sylwia Szczerbinska e Dorota Borowska, d’argento in 45.356, a 0.380, ed alle magiare Agnes Kiss e Bianka Nagy, di bronzo in 45.442, a 0.466.