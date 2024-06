Calcio, sospiro di sollievo per Nicolò Barella: progressi nel recupero dall’affaticamento muscolare

Sospiro di sollievo per il commissario tecnico Luciano Spalletti e per la Nazionale italiana. Le condizioni di Nicolò Barella, infatti, avevano preoccupato il gruppo. L’affaticamento muscolare che aveva interessato il centrocampista dell’Inter aveva messo in dubbio addirittura la sua partecipazione ai prossimi Europei di Germania 2024.

Il comunicato emesso oggi dalla Federazione, invece, riporta la situazione verso il sereno. “Il calciatore Nicolò Barella ha effettuato questa mattina esami diagnostici di controllo che mostrano i progressi attesi nel recupero dall’affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi. Il calciatore proseguirà quindi il programma di lavoro prestabilito, nell’ottica di essere reintegrato nel gruppo nei prossimi giorni”.

Nicolò Barella, quindi, sarà pronto per gli Europei di Germania 2024. L’esordio dell’Italia nella manifestazione continentale arriverà sabato 15 giugno alle ore 21.00 contro l’Albania a Dortmund. Mancano ancora 7 giorni, per cui vedremo come procederà il recupero del centrocampi della Nazionale. Probabile che il commissario tecnico Luciano Spalletti scelga di non rischiarlo nel match di esordio, per puntare sull’ex cagliaritano contro Spagna e Croazia.