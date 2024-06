Calcio, scoppiettante 2-2 tra Croazia ed Albania nel girone dell’Italia

Pari e patta, e tutti scontenti, nel match che segna l’inizio del secondo turno della prima fase degli Europei 2024 di calcio, in corso in Germania: nel Girone B, quello dell’Italia, Croazia ed Albania pareggiano per 2-2 e restano appaiate al terzo posto a quota 1, mentre Spagna ed Italia, che si affronteranno domani sera, sono a quota 3.

Prima frazione a forti tinte albanesi: vantaggio all’11’ griffato da Laci, che sfrutta l’assist di Asani con un’inzuccata vincente che vale l’1-0. Alla mezz’ora Asllani chiama al grande intervento Livakovic, il quale poi si ripete in pieno recupero sul colpo di testa di Manaj. Al riposo l’Albania è in vantaggio per 1-0.

Cambia il canovaccio tattico nella ripresa: al 50′ Sucic impegna Strakosha, il quale poi, però non può nulla al 74′ sulla conclusione di Kramaric, che firma l’1-1. La Croazia continua a spingere ed un minuto dopo Strakosha si supera su Sucic, ma è lo stesso croato, nel giro di un altro minuto, a propiziare lo sfortunato autogol di Gjasula, appena entrato, che porta in vantaggio la Croazia.

L’Albania si riversa in attacco alla ricerca del pareggio, ed al 90′ Livakovic deve impegnarsi per dire di no ad Hoxha, ma in pieno recupero lo stesso Gjasula si fa perdonare per il precedente autogol, seppure molto sfortunato: è proprio lui a firmare, a tempo ampiamente scaduto, la rete del definitivo 2-2.