Calcio, l’Italia è arrivata a Iserlohn: allenamento a porte aperte davanti ai tifosi oggi pomeriggio

Comincia oggi la marcia d’avvicinamento dell’Italia fino all’esordio agli Europei di calcio di sabato 15 contro l’Albania. I 26 convocati da Luciano Spalletti sono sbarcati ieri sera con un volo privato in Germania a Dortmund e si sono sistemati nel quartier generale di Iserlohn, cittadina alle porte di Dortmund laddove gli azzurri debutteranno.

Alle 16.30, all’Hemberg Stadion Nord, è in programma il primo allenamento della Nazionale in Germania. Sarà l’unico allenamento aperto al pubblico, con circa 4.000 tifosi attesi nell’impianto che ospiterà la squadra di Luciano Spalletti, a quattro giorni dall’esordio di sabato a EURO 2024 nella vicina Dortmund contro l’Albania.

Alle 19.00 è in programma anche l’inaugurazione di Casa Azzurri, il luogo di aggregazione per i tifosi della Nazionale e punto di riferimento per le attività dei partner della FIGC, dove si svolgeranno concerti, workshop, mostre, spettacoli: Casa Azzurri sorgerà nell’area compresa tra la Matthias Grothe Halle, il palasport cittadino, la mensa del vicino liceo (Märkische Gymnasium) e l’area esterna circostante.