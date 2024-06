Calcio: la Slovacchia sfiora l’impresa agli Europei 2024. Inghilterra ai quarti grazie a Bellingham e Kane

La risolvono i Campioni, quelli veri. Una magia di Bellingham e una zampata di Kane salvano l’Inghilterra dalla figuraccia. La compagine d’Oltremanica ha sconfitto per 2-1 la Slovacchia nella sfida valida per gli ottavi di finale degli Europei 2024 di calcio, trovando il pareggio soltanto nelle battute finali dell’extra time.

Una gara strana quella condotta dalla squadra di Gareth Southgate che, pur facendo capolino più volte dalle parti di Dubravka, non è mai riuscita a imporre in modo martellante il proprio gioco, trovando al suo cospetto una squadra senza pressioni e ben organizzata.

La situazione si sblocca al minuto numero ventiquattro del primo tempo, quando Strelec con grande abilità amministra con calma olimpica un pallone non facile da gestire, trovando un’imbucata vincente prontamente colta da Schranz che, da distanza ravvicinata, supera Pickford firmando la rete del vantaggio.

Gli inglesi subiscono il colpo, non incidendo fino al duplice fischio. Diverso l’atteggiamento nella ripresa, dove arrivano due occasioni clamorose: al 50′ infatti Foden da due passi timbra il goal, poi annullato per fuorigioco. Poi, all’ottantunesimo, Rice sfodera un bolide da fuori area, ma il pallone si infrange sul palo, non trovando poi la respinta di Kane.

Al 95’ Southgate prova la mossa della disperazione: fuori Foden, dentro Toney. Pochi istanti dopo la magia: al termine di un vero e proprio assedio infatti Guehi prolunga un pallone in area di rigore, con Bellingham che con uno spettacolare colpo in rovesciata batte il portiere avversario, facendo esplodere di gioia i tifosi presenti al Gelsenkirchen. L’inerzia cambia, e gli inglesi attivano il killer instinct. Ecco allora che dopo pochi secondi dall’avvio del primo tempo supplementare il neo entrato Toney serve il Capitano Kane in area, il quale va a botta sicura in rete timbrando il 2-1.

I ragazzi di Calzona non mollano, cercando l’imbucata fino alla fine, ma saranno costretti ad arrendersi dopo aver accarezzato l’impresa più clamorosa della loro storia. Ai quarti l’Inghilterra sfiderà la Svizzera, ieri vittoriosa sull’Italia per 2-0.