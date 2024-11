LIVE Real Madrid-Milan, Champions League calcio in DIRETTA: brividi al Bernabeu contro i campioni in carica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Real Madrid – Milan, incontro valido per la quarta giornata di Champions League di calcio. I due club si affrontano per la prima volta dopo 14 anni.

Rossoneri che cercano l’impresa in Spagna per recuperare terreno fertile nel girone unico in cui è stata strutturata la più importante competizione per club europea (l’11 di Fonseca è 25° a 3 punti). Il Milan arriva infatti a Madrid con 2 sconfitte e una vittoria fin qui in stagione in Champions League. L’unico risultato utile è arrivato nel corso della 3° giornata in casa contro il Club Brugge, incontro finito per 3-1 in favore della squadra milanese con doppietta di Reijnders e gol di Pulisic.

I Blancos, invece, si presentano alla sfida con il Milan in 12° posizione dopo aver vinto 2 incontri (contro Stoccarda e Borussia Dortmund) e perso una partita in casa del Lille. Tuttavia, i campioni in carica, nonostante la sventura in terra transalpina, rimangono comunque tra i favoriti di questa edizione di Champions League.

Padroni di casa che però arrivano da una brutta partita di Liga contro i rivali del Barcellona che si sono imposti per 0-4 al Bernabeu e hanno allungato in classifica sull’11 di Ancelotti.

Per Carlo Ancelotti, allenatore del club madrileno dal 2021 (ma aveva già presenziato tra le fila dei blancos come mister dal 2013 al 2015) nonché ex bandiera del club rossonero, sarà un tuffo nel passato e lui stesso ha dichiarato in conferenza stampa che “sarà una partita speciale”.

I precedenti sono in perfetta parità: 6 vittorie per il club spagnolo e 6 per il team milanese con soli 3 pareggi.

Non sarà della gara l’ex rossonero Brahim Diaz, fermo ai box per un infortunio all’adduttore della gamba destra. Non recupera neanche l’estremo difensore Thibaut Courtois, anche lui out per un infortunio all’adduttore. Rientra in gruppo, invece, Rodrygo, attaccante dei Blancos che molto probabilmente vedremo subentrare a match già avviato.

Il calcio d'inizio è fissato per le 21:00.