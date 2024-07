Calcio, Gareth Southgate si dimette da CT dell’Inghilterra dopo la seconda finale persa agli Europei

Dopo aver perso la seconda finale consecutiva agli Europei, Gareth Southgate ha deciso di dimettersi lasciando la panchina della Nazionale inglese maschile di calcio. Si chiude così un periodo di otto anni in cui, da CT della selezione dei Tre Leoni, ha ottenuto anche un quarto posto ai Mondiali di Russia 2018 uscendo invece di scena ai quarti di finale contro la Francia nell’ultima rassegna iridata in Qatar nel 2022.

“A nome del calcio inglese, vorrei rendere omaggio a Gareth Southgate e Steve Holland (assistente di Southgate, ndr) per tutto ciò che hanno realizzato. Negli ultimi otto anni hanno trasformato la squadra maschile dell’Inghilterra, regalando ricordi indimenticabili a tutti coloro che amano i Tre Leoni. Guardiamo al mandato di Gareth con enorme orgoglio: il suo contributo al gioco inglese, incluso un ruolo significativo nello sviluppo dei giocatori e nella trasformazione della cultura, è stato unico. Gareth ha reso possibile il lavoro impossibile e ha gettato solide basi per il successo futuro. Siamo molto orgogliosi di tutto ciò che Gareth e Steve hanno realizzato per l’Inghilterra e saremo per sempre grati a loro. Il processo di nomina del successore di Gareth è ora in corso e puntiamo ad annunciare il nostro nuovo manager il prima possibile“, il commento dell’ad della FA Mark Bullingham.

Questo invece è il messaggio d’addio di Southgate: “È stato un onore per me giocare per l’Inghilterra ed allenarla. Ha significato tutto per me e ho dato il massimo. Ma è tempo di cambiare e di un nuovo capitolo. La finale di domenica a Berlino contro la Spagna è stata la mia ultima partita da allenatore dell’Inghilterra. Sono entrato nella FA nel 2011, sedendo in panchina negli ultimi otto anni: ho incontrato persone molto brillanti, cui va il mio ringraziamento, e non avrei potuto avere al mio fianco nessuno migliore di Steve Holland“.

“Ho avuto il privilegio di guidare un folto gruppo di giocatori in 102 partite. Ognuno di loro è stato orgoglioso di indossare la maglia dei Tre Leoni ed è stato un vanto per il suo Paese. La squadra che abbiamo portato in Germania è piena di giovani talenti che potranno vincere il trofeo che tutti sogniamo. Sono molto orgoglioso di loro. Il mio ringraziamento speciale va allo staff dietro le quinte, alla brillante ‘squadra dietro la squadra’ che ha fornito assistenza ai giocatori e a me sostegno instancabile. Abbiamo i migliori fan del mondo e il loro supporto ha significato moltissimo per me. Grazie, Inghilterra, per tutto“, dichiara il tecnico inglese.