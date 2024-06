Calcio, la Francia ringrazia Maignan e spreca con Griezmann. Olanda fermata dal VAR, a Lipsia finisce 0-0

Finisce senza reti una delle sfide più attese delle prima fase degli Europei di calcio. A Lipsia tra Francia ed Olanda vince l’equilibrio, con la partita che termina sullo 0-0. Un punto a testa che avvicina la qualificazione agli ottavi per entrambe (la certezza, in ogni di caso, di essere tra le migliori terze è vicina) anche se tutti i conti bisognerà farli all’ultima giornata, dove gli olandesi rischiano di più. Francia ed Olanda sono, infatti, in testa alla classifica con 4 punti, ma i transalpini dovranno affrontare una Polonia già eliminata, mentre gli oranje se la vedranno contro l’Austria, che dopo il 3-1 odierno ai polacchi crede nel passaggio agli ottavi.

C’era attesa per capire se Kylian Mbappé poteva essere della partita dopo la frattura del naso, ma a cancellare tutti i dubbi ci ha pensato Deschamps, che ha lasciato in panchina fin dall’inizio e poi anche per tutti i novanti minuti il suo miglior giocatore.

A partire meglio è l’Olanda, visto che dopo appena un minuto Frimpong impegna Maignan con un bel diagonale. La Francia replica con Griezmann, ma Verbruggen risponde a mano aperta sul sinistro dell’attaccante dell’Atletico Madrid. La squadra di Deschamps ha poi un’occasione clamorosa al quarto d’ora, ma prima Rabiot e poi ancora Griezmann non riescono a calciare verso la porta, con il centrocampista della Juventus che preferisce servire il compagno solo a pochi metri dalla porta. Due minuti dopo è ancora Maignan ad essere attentissimo sul destro da fuori area di Gakpo.

Dopo un avvio decisamente scoppiettante, i ritmi calano e si va negli spogliatoi sullo 0-0. Anche alla ripresa del gioco non ci sono grandi scossoni almeno fino al 65′, quando sempre Griezmann ha sui piedi il pallone del vantaggio. Incredibilmente l’attaccante francese spreca ancora, incespicando sul pallone e non riuscendo a dare forza al suo sinistro davanti a Verbruggen.

A venti minuti dalla fine ecco l’episodio che sembra poter cambiare la sfida. Maignan compie un miracolo su Gakpo, poi la sfera arriva a Xavi Simons, che trova l’angolino alla sinistra del portiere del Milan. Esplode la festa olandese, ma tutto viene fermato dall’arbitro Taylor che, dopo un consulto con il guardalinee, annulla per la posizione irregolare di Dumfries. Il giocatore dell’Inter, in netto fuorigioco, ostacola Maignan: arriva poi anche la conferma da parte del VAR. Nel finale non ci sono più occasioni, con le due squadre che si accontentano del punto e dello 0-0.