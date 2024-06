Calcio, il Portogallo annichilisce la Turchia e vince il Girone F agli Europei

Si completa anche per il Gruppo F la seconda giornata della fase a gironi degli Europei 2024 di calcio, in corso in Germania: a Dortmund, il Portogallo annichilisce la Turchia, battendola per 3-0, e vince il raggruppamento, passando agli ottavi. Lusitani a quota 6, anatolici fermi a 3, con Georgia e Cechia appaiate a quota 1.

Nel primo tempo il Portogallo passa al primo vero affondo ed al 21′ è Bernardo Silva a portare in vantaggio i lusitani. Al 28′ raddoppiano i portoghesi, che sfruttano la sfortunata autorete di Akaydin, confermata dalla goal line technology. Alla mezz’ora Akturkoglu impegna Diogo Costa, ma il punteggio non cambia e si va al riposo sul 2-0 per i lusitani.

Nella ripresa il Portogallo chiude subito i conti: al 56′ Cristiano Ronaldo serve Bruno Fernandes, il quale deve solo spingere in rete per siglare il 3-0. Al 67′ la Turchia reclama un penalty per l’atterramento di Yilmaz, ma il direttore di gara non è dello stesso avviso, così come non concede la massima punizione ai lusitani in pieno recupero per un presunto fallo ai danni di Bernardo Silva. Finisce 3-0 per il Portogallo, che passa agli ottavi da prima del girone.