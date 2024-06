Calcio, Georgia e Cechia pareggiano per 1-1 nel match del Gruppo F agli Europei

La seconda giornata del Girone F degli Europei 2024 di calcio, in corso in Germania, si è aperta con il match di Amburgo tra le due selezioni sconfitte all’esordio: tra Georgia e Cechia finisce 1-1, con le due compagini che restano appaiate al terzo posto a quota 1, mentre Turchia e Portogallo, che si affronteranno nel pomeriggio, sono a quota 3.

Nel primo tempo la Cechia parte meglio: Mamardashvili si supera al 2′ su Hlozek ed al 4′ su Schick, poi al 23′ dice ancora di no a Hlozek, il quale però sulla ribattuta segna, ma il VAR annulla per fallo di mano. Nel recupero la Georgia reclama un penalty sempre per fallo di mano, l’arbitro lascia correre ma poi viene richiamato dal VAR e concede la massima punizione. Mikautadze va sul dischetto e sigla l’1-0 per la Georgia con cui si va al riposo.

Nella ripresa allo scoccare dell’ora di gioco la Cechia pareggia: conclusione di Lingr che coglie il palo, Schick è il più lesto di tutti sulla ribattuta e sigla l’1-1. A ruota la Georgia reclama un nuovo penalty, ma questa volta il consulto al VAR del direttore di gara dà torto ai georgiani. Al 77′ Jurasek pesca Chytil in area, ma la deviazione del ceco non trova lo specchio della porta. Finisce 1-1.