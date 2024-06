Calcio, goleada della Germania sulla Scozia nella partita inaugurale degli Europei

Si apre con un roboante 5-1 in favore della Germania sulla Scozia la fase finale dei Campionati Europei 2024 di calcio. Sul terreno di gioco dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera (teatro della cerimonia inaugurale della manifestazione, subito prima del match) è andato in scena un vero e proprio dominio da parte dei padroni di casa, che cominciano alla grande dunque il gruppo A ipotecando già la qualificazione agli ottavi.

Il primo gol di Euro 2024 arriva dopo soli 10 minuti con Wirtz, che sblocca il punteggio mettendo in discesa la serata della selezione teutonica. Al 19′ ci pensa un altro giovane talento come Musiala a siglare il raddoppio, ma l’episodio che indirizza definitivamente la sfida si verifica al 46′: Porteous commette un errore disastroso, facendo un brutto fallo a gamba tesa su Gundogan in area che provoca la sua espulsione diretta ed il calcio di rigore, trasformato magistralmente da Havertz.

Nel secondo tempo, a risultato ormai acquisito, il CT Nagelsmann svuota la panchina e concede un po’ di riposo ad alcuni titolari in vista dei prossimi impegni. Germania che dilaga al 68′ con lo splendido 4-0 firmato da Fullkrug, mentre la Scozia si toglie perlomeno la soddisfazione di mettere a segno il gol della bandiera all’87’ sulla rocambolesca autorete di Rudiger. Emre Can fissa il punteggio finale sul 5-1 al terzo minuto di recupero su assist di Muller.