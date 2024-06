Calcio, gioia neerlandese agli Europei: Weghorst entra e stende la Polonia

Si apre anche il Girone D agli Europei 2024 di calcio: i Paesi Bassi rimontano e superano nel finale la Polonia, sconfitta per 2-1. Polacchi in vantaggio con Buksa al quarto d’ora, momentaneo pari neerlandese con Gakpo alla mezz’ora, infine gol vittoria di Weghorst al minuto 83. Nello stesso raggruppamento si giocherà invece domani Austria-Francia.

Nel primo tempo a sbloccare il punteggio è la Polonia, che trova il vantaggio alla prima vera occasione: al 15′ da azione d’angolo è perfetta l’incornata di Buksa, che vale l’1-0. Si scuote la selezione neerlandese, che sfiora il pari prima con van Dijk e poi con Depay, fino a centrarlo al 30′ con Gakpo, aiutato da una deviazione che batte Szczesny. Si va così al riposo sull’1-1.

Nella ripresa i Paesi Bassi appaiono più pimpanti e pericolosi, ma la Polonia regge l’onda d’urto, poi Koeman estrae il coniglio dal cilindro: all’81’ toglie Depay e butta nella mischia Weghorst, il quale lo ripaga dopo appena 2′, siglando il gol della vittoria all’83’. La Polonia ha l’occasione per pareggiare, ma al 90′ Verbruggen dice di no a Swiderski e blinda il risultato. Vincono i Paesi Bassi per 2-1.