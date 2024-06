Calcio, l’Italia rimedia ad un avvio da incubo e supera in rimonta 2-1 l’Albania

Soffre ma vince in rimonta all’esordio l’Italia agli Europei 2024 di calcio: al BVB Stadion di Dortmund gli azzurri di Luciano Spalletti superano l’Albania di Sylvinho. per 2-1. Gli azzurri si portano in testa al Girone B assieme alla Spagna con 3 punti (ma gli iberici si fanno preferire per la miglior differenza reti), mentre gli albanesi restano sul fondo della graduatoria assieme alla Croazia.

Nel primo tempo l’Italia viene gelata dal gol lampo dopo 28″ di Bajrami, il quale approfitta di uno svarione della difesa azzurra per rompere subito gli equilibri. La Nazionale italiana non si abbatte e reagisce subito: Pellegrini sbaglia da buona posizione al 2′, ma all’11’ si riscatta, servendo a Bastoni l’assist vincente per la rete dell’1-1.

L’inerzia si sposta dalla parte degli azzurri: al 16′ Barella spara un missile di controbalzo dal limite dell’area e ribalta la partita, portando l’Italia in vantaggio per 2-1. Sale in cattedra Strakosha, che impedisce agli azzurri di andare oltre il minimo vantaggio: al 33′ dice di no a Frattesi, al 40′ si supera su Scamacca. Si va al riposo sul 2-1.

Nella ripresa il primo sussulto arriva attorno all’ora di gioco, con l’uno-due tra Scamacca e Chiesa, con quest’ultimo che però non inquadra la porta. Consueta girandola di cambi da entrambe le parti, l’Italia sembra in controllo, ma proprio al 90′ l’Albania ha l’occasione per pareggiare: Donnarumma si supera su Manaj e blinda il risultato. L’Italia vince 2-1.