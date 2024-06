Calcio a 5: Napoli vince gara -1 delle finali scudetto. Catania battuto 5-3

Le finali scudetto della Serie A 2023-2024 di calcio a 5 si sono ufficialmente aperte con la gara -1 del duello fra Napoli e Meta Catania. Andiamo a vedere come sono andate le cose nei primi quaranta minuti del confronto.

A imporsi, nel match casalingo, è stato il Napoli che ha piegato i rivali con lo score di 5-3. Dopo un avvio caratterizzato dal botta e risposta sull’asse Turmena-Mancuso per il provvisorio 1-1, gli uomini di Colini hanno piazzato l’allungo prima dell’intervallo con le reti di Borruto e Bolo andando così al riposo sul 3-1.

Un doppio vantaggio mantenuto nella ripresa, anche se con l’elastico. Nello svilupparsi della sfida infatti è arrivato prima il 3-2 della Meta Catania con Musumeci, poi il gol e l’autogol di Bolo per il 4-3 e infine la segnatura della definitiva chiusura dei giochi con Borruto per il 5-3 che manda agli archivi gara -1.

Ora gara -2, in Sicilia. Si tornerà in campo venerdì 14 giugno: la Meta Catania sarà spalle al muro, ma con la chance di giocare in casa, il Napoli invece avrà il primo match point tricolore, dovendo però giocare in trasferta.

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-META CATANIA 5-3 (3-1 p.t.)

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL: Bellobuono, Mancuso, Salas, Bolo, Saponara, Ercolessi, Perugino, De Luca, Borruto, De Simone, Caio, De Gennaro. All. Colini

META CATANIA: Tornatore, Silvestri, Pulvirenti, Turmena, C. Musumeci, Podda, Dian Luka, Salamone, G. Musumeci, Bocao, Anderson, Timm. All. Juanra

MARCATORI: 6’13” p.t. Turmena (M), 6’47” Mancuso (N), 17’48” Borruto (N), 19’43” Bolo (N), 10’25” s.t. C. Musumeci (M), 11’50” Bolo (N), 13’15” aut. Bolo (M), 18’10” Borruto (N)

AMMONITI: Turmena (M), Salamone (M), Ercolessi (N), Bocao (M), Saponara (N), Borruto (N)

ARBITRI: Luca Petrillo (Catanzaro), Davide De Ninno (Varese), Daniele Biondo (Varese) CRONO: Fabrizio Andolfo (Ercolano)



SERIE A NEW ENERGY – PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 5-0 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 3-2 (6-4, 2-4)

SEMIFINALI

X) META CATANIA-ITALSERVICE PESARO (4-3, 5-4)

Y) L84-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL 4-5 d.t.s. (7-2, 1-7)

FINALE – GARA-1 (gara-2 14/06, ev. gara-3 21/06)

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-META CATANIA 5-3